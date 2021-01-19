الصراصير وانتهاء المسلسل .. تعرف على أكبر مخاوف السيدات

أعربت بعض السيدات عبر السوشيال ميديا عن مخاوفهن في الحياة عبر هاشتاج #اكثر_مايخيف_النساء.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
عندما تكون الپيتزا أحلى وألذ من هُراء النساء.. هكذا تكون النتيجة 😏😂#اكثر_مايخيف_النساء pic.twitter.com/BVgOCl6aUU— سلمان🇾🇪💔 (@salmanthabt2) January 19, 2021
ما جابته امه اللي يخوفنا #اكثر_مايخيف_النساء pic.twitter.com/KY2UkCFbMD— مذهلة ...🥰 (@m12m12ma) January 19, 2021
مش عارف اجبهالك ازاي بس الصراصير سعتك ... صرصار واحد قادر يخليها تمشي عالحيطة زي البرص ... هه#اكثر_مايخيف_النساء pic.twitter.com/F6xjcO0J3Q— ابن المالح (@ebn_elmaleh) January 19, 2021
#اكثر_مايخيف_النساء مرض وتعب الأب الله يطول عمره يارب 💕— غدوور (@Gadoor1111) January 19, 2021
للاسف خوافه من كل شي💔 #اكثر_مايخيف_النساء pic.twitter.com/0mtfy0xeeW— 🕊 (@a7bak_1a) January 19, 2021
#اكثر_مايخيف_النساء— milaa.jk (@mi__la1) January 19, 2021
انتهاء مسلسلي المفضل 🤭 pic.twitter.com/zehKdRZoyq