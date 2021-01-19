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منوعات

الصراصير وانتهاء المسلسل .. تعرف على أكبر مخاوف السيدات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:06 ص
صدى البلد
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منار نور
أعربت بعض السيدات عبر السوشيال ميديا عن مخاوفهن في الحياة عبر هاشتاج #اكثر_مايخيف_النساء. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 
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