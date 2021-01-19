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فن

محمد حماقي يرقص على أغنية لحكيم في حفل زفاف نادر حمدي.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:53 ص
محمد حماقي
محمد حماقي
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ندى فكري
تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنان محمد حماقي من حفل زفاف الفنان نادر حمدي.

وظهر حماقي في الفيديو وهو يشارك الفنان نادر حمدي بالرقص في حفل زفافه ومع الأصدقاء علي أغنية حكيم، مما أثار إعجاب الجماهير.

وكان محمد حماقي أعلن عن طرح البومه في ٢٠٢١ خلال الموسم الصيفي المقبل وذلك بعد طرح البومه " كل يوم من ده" في يناير ٢٠١٩.

وعن الألبوم قال حماقي : كان من المقرر ان يتم طرحه في الصيف الماضي، الا أننى قررت تأجيله بسبب فيروس كورونا و اجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليه حيث من المقرر أن يتم طرحه في العام الجديد وهو يتضمن من 12 الى 15 اغنية.
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