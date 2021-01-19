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فن

شاهد.. أحمد كرارة يستعيد ذكرياته مع مسلسل حكايات بنات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:32 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شارك الفنان أحمد كرارة صورة جديدة بلوك مختلف لشخصيته في مسلسله الجديد "حكايات بنات 4" وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق أحمد كرارة، قائلا: " من مسلسل حكايات بنات 4 أيمن الجيار وأش".

ويشارك مع الفنان احمد كرارة في المسلسل مجموعة متميزة من النجوم منهم: الفنانة نور وخالد سليم وصلاح عبدالله ومحمد شاهين وحازم سمير ودينا فؤاد.

ويعد العمل مختلفا من حيث الفكرة والشكل والمضمون ويحمل طابع التشويق والإثارة لدراما مغايرة ومختلفة عن السائد.

ويدور العمل فى إطار من التشويق والإثارة، وظهر العديد من الأشياء المرعبة التي توحى باختلاف العمل عن الدراما السائدة، بظهور ثعابين وأفاعى وعقارب، وبدت الممثلة اللبنانية نور في دور مميز وأيضا الفنان خالد سليم، والفنان القدير صلاح عبد الله، حيث بدا في صورة شيخ بشعر أبيض ويرتدى جلبابا ويضحك ضحكات غريبة، والفنان إسلام جمال.

يذكر أن حقق الفنان أحمد كرارة نجاحًا، في الفترة السابقة بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية وآخرها مسلسلي "القمر آخر الدنيا"، "حب عمري" وشارك بهما في الموسم الرمضاني الماضي 2020.

وكشف الفنان احمد كرارة في تصريحاته عن أعماله الذي يشارك فيها حاليًا، حيث قال إنه يشارك في مسلسل "في يوم وليلة" بجانب الفنان أحمد رزق، وآيتن عامر، وداليا مصطفى، والعمل للمؤلف مصطفى جمال هاشم ومن إخراج شيرين عادل.

في سياق متصل يشارك كرارة في مسلسل "حكايات بنات 5"، الذي يُعرض تلك الفترة عبر شاشة "ON" في الثامنة مساءً، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين وأبرزهم أسماء جلال، محمد إبراهيم يسري، ميرنا نور الدين، وهو من تأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبو سيف.

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