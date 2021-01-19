جميل عفيفي: الأداء الرائع للحكومة في 2020 لا يمكن نكرانه

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عملت بجهد في أصعب ظروف مرت على العالم كله، وخاصة خلال عام 2020، لافتا إلى أن الحكومة استطاعت تنفيذ كل خططها الطموحة في ذلك الوقت الصعب، وأن تعبر الأزمة بشكل مشرف، وهذا وفقا للتقارير الدولية التي أشادت وأقرت أن مصر ثاني أحسن نمو اقتصادي خلال تلك الجائحة، معقبا: "ما بذلته الحكومة على مدار تلك الفترة مجهود لا يمكن نكرانه".





وتابع جميل عفيفي، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه الاشادات والمؤشرات دليل على أن الحكومة المصرية سارت بشكل صحيح وخطوات ثابتة من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وذلك في مجمل أداء الحكومة بشكل كبير.





وأوضح أن من تلك الوزارات التي حققت انجازا كبيرا وزارة الإسكان، وذلك من خلال بناء مليون وحدة سكنية، وتطوير عدد من المناطق غير الآمنة، وتطوير البنية التحتية وتغطية 96% منها، إنشاء 22 مدينة متطورة وذكية.





وأضاف أن الحكومة لم تهتم فقط على مستوى الصحة أو التعليم من خلال عدة مبادرات صحية منها 100 مليون سحة والكشف المبكر والقضاء على قوائم الانتظار وغيرها، والتعليم من خلال تطوير 600 حضانة وعدد من المدارس وإنشاء جامعات محلية وذكية، وإنما أيضا في بناء الإنسان نفسه وتشكيل وعيه والحفاظ على هويته.







