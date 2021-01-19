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الزراعة تكشف عن خطتها تجاه حماية الحيوانات المهددة بالانقراض .. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:45 ص
حيوانات مهددة بالإنقراض
حيوانات مهددة بالإنقراض
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، تعليقا على الخطة التي شرعت لحماية بعض الحيوان والطيور من خطر الإنقراض ، موضحا أن هناك تنسيقا وزارتي الزراعة والبيئة وجمعيات حقوق الحيوان، لتعظيم كافة الحلول في حماية الحيوان .

وأضاف الدكتور محمد القرش ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن وزارة الزراعة نجحت في حماية وتلقيح 5 مليون ونصف رأس ماشية ، من مرض الحمى القلاعية ، خلال عام 2020 المنقضي ، بالإضافة إلى تحصين 24 مليون طائر ، ضد مرض انفلونزا الطيور ؛ لحمايتها .

وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة المصرية ، لتعظيم العائد على القطاع الزراعي ، لوفرة الإنتاج الحيواني والنباتي .

ولفت إلى أن حديقة الحيوانات ، بمحافظة الجيزة ، تابعة لوزارة الزراعة تماما ، مؤكدا على الإهتمام الدائم بعمليات التطوير والتحنيط ومصادرة الأنواع المهددة بالإنقراض داخلها .

وأوضح أنه لأول مرة تقوم وزارة الزراعة بما يسمى المبادلة وتصدير الحيوانات الموجودة بكثرة ، وإستيراد حيوانات نادرة ، متابعا : " الاهتمام بالانواع المنقرضة يعود بالنفع على هذه الحديقة الأثرية  " .
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