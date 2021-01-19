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فن

بمكياج لافت.. ميرنا نور الدين تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:46 ص
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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ندى فكري
نشرت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها  على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت ميرنا في الصورة بإطلالة جذابة، حيث وضعت مكياج لافت، مما أثار إعجاب متابعيها وعلقت قائلة: "قريبا".

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه ميرنا نور الدين، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مع عدد من النجوم والنجمات، ومن بينهم أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، ورمزي لينر، وأحمد كرارة، وحازم إيهاب، وغيرهم، والمسلسل من تأليف نهال سماحة وأحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.

كما شاركت ميرنا نور الدين، في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجي.

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