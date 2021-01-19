برودة وسقوط أمطار بالقاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء



علق الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، على برودة الطقس خلال الأيام الراهنة، معللا ذلك بأن الكتلة الهوائية ناتجة عن مناطق شديدة البرودة، سواء من مناطق غرب آسيا، أو شرق أوروبا، اللتين تشهدان برودة شديدة في الطقس، في الوقت الحالي.













وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "ten"، أن البلاد تشهد حاليًا رياحًا شديدة، وتكونًا في السحب المطيرة، المحملة بالرطوبة، والصقيع، وهو ما يسبب الإحساس ببرودة الطقس، خلال الأيام الراهنة.











وأوضح أن برودة الطقس مستمرة وحتى الغد، ويبدأ الطقس في الاستقرار، بدءًا من الخميس، محذرًا من طقس الغد، الأربعاء، وتوقعات بسقوط الأمطار.







