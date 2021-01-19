محافظ الغربية يمد مصنع تدوير القمامة في المحلة بـ 8 معدات إضافية لنقل التراكمات

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم اجتماعًا بحضور اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ،المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والدكتور محمد الحضري استشاري الأعمال الميكانيكية بالمحافظة، لتنسيق العمل في نقل المخلفات بين مركزي طنطا والمحلة.









واستعرض الحضري، خلال الاجتماع، ما قام به أسطول نقل المخلفات الجديد، موضحًا أهم التحديات التي تواجه الأسطول في نقل المخلفات من مصنعي دفرة والمحلة إلى المدفن الصحي بمدينة السادات، وعلى الفور وجه المحافظ بنقل عدد ٨ معدات من مركز ومدينة طنطا إلى العمل بمركز ومدينة المحلة للمساهمة في رفع المخلفات من مصنع تدوير القمامة بالمحلة.





وقال الدكتور طارق رحمي إن إجمالي المتولد من المخلفات بمركزي طنطا والمحلة يصل إلى ١٤٠٠ طن يوميًا ، حيث يستقبل مصنع دفرة ٧٥٠ طن يوميًا بجانب ٦٥٠ طنا يستقبلهم مصنع المحلة، لافتًا إلى أن المحافظة تبذل كل الجهود الممكنة لنقل المخلفات اليومية المتواجدة في مصنعي دفرة والمحلة في ظل الإمكانات المتاحة من المعدات.





يُذْكَر أن أسطول نقل المخلفات الجديد يتكون من ( ٣٠ سيارة قلَّاب سعة ٢٠ طن، ١٠ سيارات قلَّاب سعة ٤٠ طنا و ٨ سيارات مكبس سعة ٤٠ طنا )، وتم وضع جدول زمني بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعيًا من خلال ورديتين، بالإضافة إلي تجميع المخلفات من مصنع دفرة مرتين أسبوعيًا من خلال ورديتين وكذا مصنع المحلة، وسيوفر هذا الأسطول ما لايقل عن ٦ ملايين جنيه سنويًا في استهلاك السولار وسيؤدى إلى زيادة العمر الافتراضي للمعدات بالإضافة إلى تقليل التراكمات في النقاط الوسيطة وبمصنعي التدوير في المحلة ودفرة.





على جانب أخر، نظمت محافظة الغربية بالتعاون مع جامعة طنطا ٣ قوافل (اجتماعية - طبية - بيطرية) بمركز السنطة، بمدرسة الشهيد سعد شاهين بقرية الكرما التابعة للوحدة المحلية بكفر كلا الباب، وذلك بِنَاءً على توجيهات محافظ الغربية بأهمية تنظيم القوافل المستمرة للقرى الأكثر فقرًا





وشملت القوافل العديد من التخصصات الطبية ، وتم توقيع الكشف على عدد (٦٩٩) من حالة في مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج اللازم لجميع الحالات مجانًا.





كما شملت القافلة الاجتماعية توزيع عدد (١٠٠) بطانية و(١٠٠) جنيه لعدد مائة حالة، كذلك تم خلال القافلة البيطرية الكشف على عدد (٥٥) من الماشية وعدد (٢٣٠) من الماعز وعدد (٥٠) من الدواجن، وقد لاقت القوافل استحسان وإشادة الأهالي وقاموا بتوجيه الشكر للقائمين على هذه القوافل.



