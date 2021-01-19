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حفظوا القرآن رغم إعاقتهم البصرية.. حكاية 3 أشقاء مصريين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:09 م
اسرة 3 أشقاء حفظة
اسرة 3 أشقاء حفظة القران الكريم
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ياسمين القصاص

قالت ثريا محمد، والدة حفظة القرآن الكريم بمحافظة الإسكندرية، إنها علمت أن نجلها الأكبر محمد كفيف فور ولادته فحزنت، ولكن بعد فترة تقبلت الموقف، وقررت أن تساعده وتقف بجانبه، وعندما لاحظت تفوقه شجعته، وبعد ولادة فارس وملك كانت نفس المشكلة ولكن شجعتهم على التفوق وحصلوا على أعلى الدرجات، مشيرة إلى أن ابنتها الصغرى ملك 10 سنوات، فهي أصغرهم وتحفظ من القرآن الكريم 5 أجزاء وعندها طموح لحفظ القرآن الكريم كاملا لتلتحق بشقيقها.


وأضافت والدة حفظة القرآن الكريم، عبر سكايب في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أولادها حفظوا القرآن الكريم في دار الصباح، حيث تعلموا فيه، وحفظوا القرآن الكريم على يد معلميهم ونشأوا وتربوا في هذه الدار، وهم الآن في مدرسة النور بنين بمنطقة زيزينيا، وأعربت الأم عن سعادتها وفخرها بأولادها الذين أصبحوا من حفظة كتاب الله، لافتة إلى أن أولادها بارعون في مجال القراءة حيث التحقوا بمسابقة اتحاد القراءة العربي، فتم حصول جميع أبنائهم على المراكز الأولى بهذه المسابقة على محافظة الإسكندرية.


وأشار ابنها محمد أحمد حسن، إلى أنه تعلم القرآن الكريم منذ أن كان عمره 3 سنوات وحفظه كاملا في سن الثامنة، واستطاع القراءة بالقراءات السبعة وقدوته من القراء الشيخ محمد صديق المنشاوي ومحمود خليل الحصري، مكملا أنه يقرأ جيدا في جميع المجالات ومادته المفضلة الفقه والنحو والصرف واللغة العربية التي يبرع فيها ويتقنها للغاية، مشيرا إلى أنه يعشق النادي الأهلي، متمنيا أن يكون شيخا للأزهر فى المستقبل.

 

من جانبه، أوضح فارس أحمد حسن، أنه تأخر قليلا فى حفظ القرآن الكريم ولكن أتقنه وحفظه كاملا وختمه منذ 7 أشهر، كما يجيد الابتهالات الدينية، مشيرا إلى أنه يرغب في أن يلتحق بكلية الحاسبات والمعلومات لحبه للتكنولوجيا.

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