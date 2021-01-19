بدلا من الموبايل.. برلمانية تطالب بربط مستفيدي منظومة دعم السلع بالرقم القومي

طالبت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب الوفد، الاعتماد على الرقم القومى، او كود الخدمة، لربط المستفيدين من خدمة دعم السلع التموينية بالإجراءات التي تتبعها الوزارة لوصول الدعم لمستحقيه، خاصةً أن الجميع يتفق على ضرورة وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وعدم حصول فئات غير مستحقة على الدعم.





وأوضحت رمزي، في بيان، الثلاثاء، أن فكرة الاعتماد على رقم الموبايل في ربط المستفيدين من الخدمة تسبب في الكثير من المشاكل خلال الفترة الأخيرة، والتي تمثلت في عدم وصول الرسائل للمستفيدين وضياع الرقم السري وتوقف الكثير من البطاقات على مستوى الجمهورية وفى مختلف المحافظات وتكبد المواطنين عناء استعادة البطاقة مرة أخرى، مما يستوجب ضرورة ان يكون هناك آلية جديدة لربط المستفيدين بها ومنها على سبيل المثال الرقم القومي أو كود الخدمة.





وأضافت عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، أن التحول الرقمي أصبح سمة سائدة في جميع الهيئات والمؤسسات على مستوى الجمهورية، بل واتجاه دولي، فكل دول العالم أصبحت تتجه نحو التحول الرقمي، والدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد، ويجب ان تنعكس هذه الخطوات على الهيئات والوزارات المختلفة، ولعل منظومة الدعم من أهم وأبرز القطاعات التي تستوجب ان يكون هناك دقة في البيانات والمعلومات وميكنة جميع الخدمات بصورة مبسطة تساهم في وصول الدعم لمستحقيه واستثناء الفئات غير المستحقة.





وأكدت رمزى، أنها ستتقدم بقرير شامل حول منظومة التموين، لمجلس الشيوخ، يتضمن كافة الملاحظات بشأن البطاقات التموينية وآلية الحذف وضوابط منح الدعم لمستحقيه، لدارسة الوضع باستفاضة واتخاذ ما يلزم يهدف لمصلحة الطبقة المتوسطة والفئات المستحقة.