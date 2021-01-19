محافظ شمال سيناء: توافر الأدوية ومستلزمات كورونا في المستشفيات.. والوضع بالمحافظة لا يقلق

أعلن اللواء الدكتور محافظ شمال سيناء، أنه تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأن المنشآت الصحية بالمحافظة لا تعاني من عجز فيها .. خاصة بعد زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للمحافظة الشهر الماضى وتوفير كل المطالب والاحتياجات اللازمة للقطاع الصحي.

وأكد اللواء شوشة، وجود احتياطى من أدوية ومستلزمات كورونا بمديرية الصحة بما يكفى ما لا يقل عن 15 يوما بخلاف الموجود بالمستشفيات ، وأنه لا توجد مشكلة فى الأوكسيجين على مستوى المحافظة بعد وصوله بكميات كافية الى المحافظة وتوفيره بمجرد وصول المعدل الى نسبة 50 % ، كما وتم تركيب خزان كبير بمستشفى بئر العبد المركزي سعة 10800لتر ،علاوة علي توفير احتياطي من الاكسجين لمستشفيى الشيخ زويد ونخل عن طريق الأسطوانات.

وأكد علي انه لا توجد أى مشكلة فى توافر الأوكسيجين على مستوى المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة نظرا لقلة الاستهلاك منه داخل المحافظة لقلة الحالات .



وأوضح أنه تم اختيار 3 أماكن من خلالها يتم توزيع لقاح كورونا على الحالات المستهدفة عن طريق المستشفيات، وأنه تم تجهيز مستشفى العريش العام كمرحلة أولى وتجهيز مستشفى بئر العبد ونخل لتوزيع اللقاح من خلالهما، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز باقي المستشفيات كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى باقي الأماكن الأخرى المختارة لتوزيع اللقاح وفقا لاختيارات سابقة.





أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء أن الوضع الحالى فى ظل الموجة الثانية لكورونا لا يقلق .. فلا تزال الأوضاع آمنة بالمحافظة مثلما كانت فى الموجة الثانية .. و أنه بفضل وعى وتعاون المواطنين بدأت معدلات الاصابة والوفاة تقل تدريجيا ، نتيجة الالتزام بالاجراءات الوقائية واتباع التعليمات .

حيث تعتبر معدلات الاصابة والوفيات أقل عن باقى المحافظات ، وأنه تم توفير أماكن مناسبة بكل مستشفى لاستقبال الحالات المصابة أو المشتبه فيها طبقا لبروتوكول وزارة الصحة ، وعادة لا يلجأ اليها الا عند الشعور بالتعب فعليا للحصول على الرعاية والعلاج الى جانب حالات العزل المنزلى.











اقرا أيضا :







