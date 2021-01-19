محمد السودة: المستشفيات التعليمية مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية





وأضاف دكتور فوزى السودة ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن منهم معهد القلب والسكر ومستشفى أحمد ماهر والمطرية ومعهد التغدية والسمع والكلام .





وأشار إلى أن المستشفيات التعليمية لها طبيعة خاصة مختلفة عن مستشفيات الصحة ، مضيفا أن المستشفيات التعليمية مجهزة بأحدث التجهيزات وبها اكبر عدد من الحاصلين على الدكتوراه .





وأكد أن المدارس التعليمية يعمل بها 99٪ من الحاصلين على الدكتوراه بوزارة الصحة .

قال الدكتور محمد فوزى السودة ، مستشار وزيرة الصحة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، إن الوزارة تمتلك 25 مستشفى ومعهدا تمتد من الإسكندرية وحتى قنا.