شاهد.. حفل عيد ميلاد قطة يتسبب في تفشي إصابات كوفيد-19 بـ تشيلي

حفلة أقيمت في تشيلي للاحتفال بعيد ميلاد قطة أدت إلى تفشي فيروس كورونا محليًا، حيث أصيب 15 شخصًا بالمرض، بحسب مسؤول محلي.

وجرت الواقعة في سانتو دومينجو، المدينة الساحلية الواقعة في وسط تشيلي، عندما اجتمع مجموعة من الأشخاص منذ فترة في حفل عيد ميلاد لقطة، ولكن لسوء الحظ مالك القطة كان مصابًا بفيروس كورونا.

وجرت الواقعة في سانتو دومينجو، المدينة الساحلية الواقعة في وسط تشيلي، عندما اجتمع مجموعة من الأشخاص منذ فترة في حفل عيد ميلاد لقطة، ولكن لسوء الحظ مالك القطة كان مصابًا بفيروس كورونا.

وأضاف أن تفشي فيروس كورونا في بلدة سانتو دومينغو الساحلية الصغيرة، حسبما أوردته وسائل الإعلام المحلية منذ فترة، اندلع بالفعل بسبب حفلة عيد ميلاد أقيمت لقطة.



