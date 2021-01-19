ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. حفل عيد ميلاد قطة يتسبب في تفشي إصابات كوفيد-19 بـ تشيلي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:44 ص
قطة أصابت 15 شخص
قطة أصابت 15 شخص بكورونا
Advertisements
ياسمين القصاص
عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا عن حفلة أقيمت في تشيلي للاحتفال بعيد ميلاد قطة أدت إلى تفشي فيروس كورونا محليًا، حيث أصيب 15 شخصًا بالمرض، بحسب مسؤول محلي. 

وجرت الواقعة في سانتو دومينجو، المدينة الساحلية الواقعة في وسط تشيلي، عندما اجتمع مجموعة من الأشخاص منذ فترة في حفل عيد ميلاد لقطة، ولكن لسوء الحظ مالك القطة كان مصابًا بفيروس كورونا.

وأضاف أن تفشي فيروس كورونا في بلدة سانتو دومينغو الساحلية الصغيرة، حسبما أوردته وسائل الإعلام المحلية منذ فترة، اندلع بالفعل بسبب حفلة عيد ميلاد أقيمت لقطة. 

وشكّك مسؤولو الصحة في أن عيد ميلاد القطة كان الدافع الحقيقي وراء التجمع، مشتبهين في وجود أمر آخر له، ولكن المحتفلين أصرّوا على أن هذا هو السبب الحقيقي للقاء، وفقًا لما جاء في وسائل إعلام روسية. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أغرب طلب من طفل صغير لـ بابا نويل.. وهذا ما حدث بعد رفضه .. فيديو

شاهد.. سانتا كلوز البرازيلي يفاجئ محبيه بطريقة خارجة عن المألوف

صفر إصابات كورونا.. حشود ضخمة في كوريا الشمالية لاستقبال عام 2021

تطور جديد في علاقة الأمير ويليام بشقيقه هاري وميجان ماركل.. تفاصيل

رغم إقامتهما بدولة أخرى.. مفاجأة سارة من هاري وميجان ماركل لـ كيت ميدلتون

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. واقعة سيدات نادي الجزيرة تثير انفعال أحمد موسى.. بشرى لـ المتصالحين في مخالفات البناء.. وسر الهجوم على وزير التموين في جلسة البرلمان

شاهد تحفة هونر الجديدة Honor V40 .. سعر ومواصفات

ابتداء من الجمعة.. السعودية تفعل إجراء جديدا بشأن القادمين إليها

كيفية الخشوع في الصلاة وأسباب الوصول إليه.. مستشار المفتي يشرح.. فيديو

الأهلي يترقب.. موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

ندى بسيوني ناعية غسان يونس: سيشهد لك طيور وقطط وبلاط الأقصى يوم القيامة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبحرت من دولة لأخرى.. العثور على رسالة كُتبت منذ 16 عامًا في زجاجة مجمدة |شاهد

أسباب خروج رائحة كريهة من مكيف السيارة و كيفية التخلص منها.. فيديو

من بينها الملعقة الباردة.. 6 نصائح للتخلص من الهالات السوداء