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فن

آخر تطورات قضية طلاق كيم كاردشيان وكاني ويست

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:41 ص
كيم كارداشيان وكاني
كيم كارداشيان وكاني ويست
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شروق ابراهيم
كشف مصدر مقرب لمجلة بيبول الأمريكية أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست توقفا عن الذهاب إلى استشاري علاقات زوجية من اجل اصلاح علاقتهما وذلك من أجل اتخاذ خطوط جدية بشأن الطلاق. 

وقال المصدر إن كاني ويست سوف يتواصل مع محاميه هذا الاسبوع من أجل البدء في اجراءات الطلاق بشكل رسمي. 

كشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن سبب انفصال كيم كارداشيان عن زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست ورغبتها في التقدم بطلب الطلاق بسبب رفضه خضوعه للعلاج النفسي بسبب مرض "اضطراب ثنائي القطب" الذي يعاني منه منذ فترة طويلة. 

وقالت التقارير الأجنبية ان كاني ويست ابتعد عن اسرته في الفترة الأخيرة ولا يعتني بأبنائه الاربعة ويستقر في مزرعته الخاصة وهو الامر الذي جعل كيم كارداشيان تقدم على خطوة الطلاق. 

وقالت التقارير بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية إن كيم كارديشيان بدأت التحضير لأوراق الطلاق بشكل رسمي.

وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست منفصلان منذ عام.

وقالت التقارير الأجنبية إن الثنائي الشهير كل منهما يعيش في مكان بعيد عن الاخر ، بسبب كثرة الخلافات بينهما.

وخرج مغني الراب الأمريكي كاني ويست بتصريحات جريئة مجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

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