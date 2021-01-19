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مرأة

19 يناير.. ما هي نصيحة الأبراج لك

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:50 ص
الابراج
الابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وأوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، شخصية اليوم في علم الأرقام، كما يلي: 

إذا كنت مولودا في يوم 19 يناير فإن ذلك يعني أنك ملهم ومبتكر ولديك بصيرة. أنت أيضًا محدد ومتعصب لقوانينك.. تميل للخجل وعدم إظهار مشاعرك، ما يجعلك تواجه مصاعب عاطفية.


إذا كنت مولودا في يوم 19 يناير فإن ذلك يعني أن لديك حسًّا جماليًا وفنيًا.. تميل أيضًا نحو البحث، وتحتاج للعمل في هدوء واطمئنان.. تتمتع بشخصية قوية وجذابة ولديك قدرة على التنظيم واتخاذ القرارات، لكنك غامض وتحب أن تعمل في سرية وكتمان.


عام 2021 مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمّة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدًا قبل الإقدام عليه.
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