كله مدروس.. جميل عفيفى عن الصعيد قبل وبعد التطوير: كنت بحس إني في القرن الـ18

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن تنفيذ الدولة المصرية لعدد من المشروعات القومية الكبرى قبل موعدها بسنوات يعد إنجازا كبيرا، سواء على مستوى شبكة الطرق والكباري، ومشروعات الصرف ومياه الشرب، وأيضا تطوير القرى الأكثر فقرا، وتقديم المساعدات لها وتطوير عدد من المناطق غير الآمنة وغيرها من المشروعات في مختلف المجالات، مؤكدا أن الدولة كانت تعمل وفقا استراتيجيات محددة ومدروسة استطاعت تنفيذها خلال تفشي جائحة كورونا.









وأضاف جميل عفيفي، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما حدث في الصعيد والقرى التابعة لها تطور غير مسبوق "أخيرا الدولة قدرت توصلها وتطورها"، لأنها كانت شبه مهمشة وليس بها أي نوع من التطوير الحضاري.









وذكر موقفا له أثناء زيارة لإحدى قرى الصعيد في سنوات سابقة، قائلا: "كنت بحس إني رجعت القرن الـ18"، مشيرا إلى أ ن هذه المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة كان لها تأثير واضح في تقليل نسبة البطالة، حيث وفرت أكثر من 5 ملايين فرصة عمل على مستوى الجمهورية، ومن المخطط من قبل الدولة أن كل مشروع في محافظة ما يعمل به أبناء المحافظة أنفسهم، لافتا إلى أنه بالرغم من حرب الدولة مع الإرهاب، إلا أن التطوير مستمر في سيناء ومحافظات البحر الأحمر.







