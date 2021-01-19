مستعدة لأدوار الأكشن.. شاهد| نادية الجندى: مبقدمش غير المفيد والهادف

قالت نادية الجندى، إن السوشيال ميديا أصبحت من مميزات العصر الحالى، ولذلك يجب على كل فنان أن يتواصل مع جمهوره باستمرار عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لافتة إلى أنها تحاول مواكبة العصر ومتابعة صفحاتها على السوشيال ميديا بنفسها لكى تتواصل مع جمهورها.









وأضافت "الجندى"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن المصداقية والمجهود المبذول فى الأفلام الخاصة بها جعل أفلامها مستمرة ومتواجدة على الساحة حتى الآن، متابعة: "مبقدمش غير كل ما هو مفيد وهادف"، مشيرة إلى أنها تحب متابعة جميع الأعمال الفنية فى الفترة الأخيرة، وأعجبت بمسلسل "الاختيار" الذى قدم مؤخرًا فى رمضان الماضى.









وأكدت أن المسلسلات اللبنانية تقدمت بشكل كبير، مشيدة بمسلسل "خمسة ونصف" كمواضيع وإخراج وتمثيل.









وأوضحت أنها قدمت أدوارا صعبة كثيرة ودراما قوية وسياسية، لذلك حرصت على تقديم دور كوميدى فى مسلسل "سكر زيادة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وقالت: "دائما أحافظ على رشاقتى ولياقتى البدنية وأن أكون مستعدة لتقديم أدوار أكشن".



