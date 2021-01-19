رفعت فياض: وزارة التعليم أدركت فشل نظام الأبحاث في اختبار الطلاب

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض ، مسئول ملف التعليم بجريدة أخبار اليوم ، تعليقا على نشر وزارة التربية والتعليم خطابا بمنع نشر منصات إلكترونية بدون تنسيق، إن الخطاب جاء لبعض المدارس الخاصة التي تصرفت دون تنسيق مباشر مع الوزارة.





وأكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضاية "ten"، أن نظام الأبحاث الذي تم تطبيقه في العام الماضي نظاما فاشلا ، لم يستفد منه الطلاب، وبالتالي تنبأت الوزارة بمساوئ هذا النظام.





ونوه أن الوزارة ترفض رفضا باتا إعادة نظام الأبحاث، معقبًا: "أفضل الأنظمة هو حضور الطالب".





وأوضح أنه في حالة سوء الوضع أكثر، ستلجأ الوزارة للتأجيل أسابيع أخرى، ولن تلجأ لما حدث، العام الماضي.





وشددت وزارة التربية والتعليم على حرصها على عدم تشتيت الطلاب وأولياء الأمور على مواقع ومنصات تعليمية مجهولة المصدر قد تضر بمصلحة الطلاب وتتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.





وفي هذا الإطار .. قررت وزارة التربية والتعليم منع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس من نشر أي تطبيقات تتعلق بتجميع البيانات من الطلاب أو المعلّمين، ومنع نشر أي منصات تعليمية أو تدريبية أو اجراء أي اختبارات اونلاين إلا بعد التنسيق والحصول على موافقة قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم.