مقدمة من السفارة الأمريكية.. جامعة أسيوط تعلن بدء التسجيل في عدد من المنح الدراسية

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء التقديم للمنحة المقدمة من السفارة الأمريكية التي تستهدف الطلاب الدارسين بجامعة أسيوط وذلك في إطار البرنامج العالمي للتبادل الطلابي Global Undergraduate Exchange Program والذي يقدم منح دراسية لطلاب المرحلة الجامعية بالجامعات المصرية.





وأشار أن المنحة تتيح للفائزين بها فرصة للسفر للدراسة بأمريكا لمدة عام ونصف في أحد الكليات أو الجامعات الأمريكية المماثلة وذلك بما يعمل علي تعزيز مهاراتهم المهنية والتعرف علي الثقافة الأمريكية والتبادل الحضاري والثقافي بين الشعوب.





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من جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المنح المقدمة من برنامج Global UGRAD تشمل كليات الجامعة النظرية والعملية حيث يتم تسجيل الطلاب الفائزين بالمنح في الدورات الدراسية الجامعية الكاملة والتي يتم اختيارها من المناهج الحالية للمؤسسة المضيفة، مع قيام المشاركين بدراسة مقرر معتمد لتعزيز معرفتهم بالولايات المتحدة الأمريكية إلي جانب المشاركة في 20 ساعة من أنشطة الخدمة المجتمعية.





وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى أن المنح الدراسية تشمل توفير فرصة لإقامة الطلاب المصريين في مرافق سكنية في الحرم الجامعي مع نظرائهم من الطلاب الأمريكيين.





من جانبه أوضح الدكتور جمال جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية بجامعة أسيوط أنها تتضمن أن يكون المتقدم مصري الجنسية ودرس بمصر وعمره لا يقل عن 18 سنة ومن الدارسين حاليًا بأحد الجامعات المصرية بدوام كامل (انتظام) وأن يكون قضي علي الأقل فصل دراسي واحد أو فترة معادلة لإكمال الدراسة في مؤسساتهم الأصلية عند اكتمال البرنامج العالمي للتنمية الشاملة.





وأضاف أن شروط التقديم تتضمن كذلك امتلاك الطلاب قدرات القيادة من خلال الدراسة الأكاديمية والمشاركة المجتمعية ,والأنشطة الطلابية , ويفضل علي أن يكون المتقدم لم يسبق له السفر للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية أو خارج مصر مع التزام الفائزين بالمنح علي العودة مباشرةً إلي مصر بعد انتهاء البرنامج الدراسي .





وأوضح الدكتور جمال بدر أن آخر موعد للتقديم هو 28 من فبراير القادم 2021 ومن أجل الحصول علي استمارة التقديم بالبرنامج يمكن الرجوع إلي الرابط التالي .. ومن أجل ملئ استمارة التبادل الطلابي المقدمة من السفارة الأمريكية يمكن الرجوع إلي الرابط التالي



