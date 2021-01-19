أجدادنا المصريون أقدم شعوب الأرض في التوثيق .. شاهد





وأضاف المهندس أحمد الطنيجى ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن اجدادنا هم من وثقوا حياتهم البسيطة الواقعية وليس تاريخهم وعظمتهم ومجدهم فقط .





وأشار مؤسس مشروع توثيق المصرى الواقعى ، إلى أن المصريين القدماء وثقوا تاريخهم على الشجر من ورق البردى والحجر ، أو اى شئ بسيط يستخدم فى التوثيق .





وتابع مؤسس مشروع توثيق المصرى الواقعى ، أن فترة أجدادنا المصريين القدماء موثقة بما فيه الكفاية على مستوى الزمان والمكان .





وأكد مؤسس مشروع توثيق المصرى الواقعى ، ان فكرة المشروع هو التوثيق لحياة المصرى البسبط من 150 سنة .

قال المهندس أحمد الطنيجى ،مؤسس مشروع توثيق المصرى الواقعى ، إن اجدادنا قدماء المصريين هم اقدم شعوب الأرض فى التوثيق .