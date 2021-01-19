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سيارات

كيفية الحفاظ على فرامل السيارة وإطالة عمرها الافتراضي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:10 ص
فرامل السيارة
فرامل السيارة
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اشرف عطية
تعتبر فرامل السيارة من أهم عناصر الأمان فيها بوصفها الجزء الوحيد المسئول عن توقيف السيارة على الفور عند الحاجة، لذا يجب العناية بها خصوصا في فصل الشتاء بسبب هطول الأمطار التي تجعل الطرق مبتلة ويصعب التحكم في السيارة وتوقيفها بالوقت المناسب، وفي هذا السياق نطرح عليكم طرق العناية بالفرامل.


طرق العناية بالفرامل:
1– تجنب غسيل السيارة بعد الانتهاء من السير لمسافة طويلة والانتظار حتى تبرد، حتى لا تتلف الطنابير والتيل بسبب تعرضها للسخونة بفعل الاحتكاك وعند غسيلها في هذه الحالة أو تعرضها للمياه تتلف على الفور ولا تقوم بوظيفتها على أكمل وجه.

2- تأكد من قيامك بالفحص الدوري وتثبيت الإطارات وربطها بإحكام، لأن تجاهل الفحص والربط الجيد يعيق عملية توقيف السيارة ويفقدها ثباتها واتزانها ويتلف منظومة الفرامل بالكامل.

3- تابع بشكل دوري التيل واستبدله في الوقت المناسب ولا تترك أي جزء في الفرامل بدون استبدال دوري، الفرامل تتعرض دائما لدرجات حرارة مرتفعة ويجب متابعتها دوريا لتحصل على أفضل أداء منها.

4– افحص زيت الفرامل بانتظام وقم بتزويده في حال النقصان، واكشف عن سبب النقص في زيت الفرامل وتجنب التسريب و اعلم جيدا أن نقض الزيت الطبيعي يحدت عند انتهاء عمر تيل الفرامل الافتراضي.

5- افحص الطنابير من وقت إلى آخر وتجنب اعوجاجها لأنها تعتبر أهم جزء في منظومة الفرامل.
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