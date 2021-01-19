تحت شعار بكم نفتخر بكم نرتقي.. تكريم الحاصلين على مكافأه النشر الدولى من طب وصيدلية عين شمس

قام الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، في إطار الاحتفالية التى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث، بتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي الدفعة 25، وسط إجراءات احترازية مشددة، بتكريم 106 عضو هيئه تدريس من كلية الطب بمشاركة 50 باحثًا بإجمالي 28 بحثًا وكلية الصيدلة بمشاركة 65 باحثا بإجمالي 38 بحثا ، وجاء ذلك استكمالا لتكريم أعضاء هيئة التدريس المشاركين والبالغ عددهم 331 باحثًا بعدد أبحاث 252 بحث بقيمة مليون و 740 الف جنيه. وذلك بحضور د. محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكأفاة النشر الدولى ، ود. اشرف عمر عميد كلية الطب ، د. خالد ابو شنب القائم بعمل عميد كلية الصيدلة .





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و اعرب د. محمود المتيني رئيس الجامعة، عن سعادته بهذه النخبة المتميزة من بالناشرين الدوليين، مشيرا إلى وجود الكثير من التحديات التي نسعي حثيثا لحلها ، مضيفا اننا اصبحنا في سباق محموم ومنافسة شرسة جدا، ولابد لنا ان نكون علي قدر تلك المنافسة، مؤكدا علي ثقته بقدرة علماء جامعة عين شمس علي المنافسة، وشدد سيادته علي اهمية العمل سويا في فرق عمل من خلال الخطة البحثية للجامعة بجانب الأبحاث والنشر الدولي للأساتذة، وكذلك أهميه التواصل بين الكليات المختلفة في البحث العلمي وخاصه كلية العلوم والطب والصيدلة والحاسبات والمعلومات .





كما تطرق المتيني، إلي التطورات التي تشهدها الجامعة حيث اوضح ان مشروع ارض الجامعة بالعبور قد انتهي من دراسة الجدوي وسوف يكون هناك ٨٠ برنامجا بنظام الساعات المعتمدة.، بالإضافة إلى مشروع الجامعة الأهلية لجامعة عين شمس علي مساحة 25 فدان بالتجمع الأول وتضم عدة كليات بنظام الساعات المعتمدة.





واوضح د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أن الجامعة تفتخر بعلمائها الذين ترتقي بهم الجامعة، معلنا عن تقدم كلية الطب بتصنيف QS حيث اصبحت 170-200 عالميا، إلي جانب اقتراب اعتماد برامج كلية الصيدلة دوليا.





هذا وسوف يتم يوم الأربعاء 20 يناير تكريم 108 عضو هيئة تدريس من كليات ( البنات- التربية - الحاسبات والمعلومات- الزراعة- الهندسة- الآداب- الألسن - التربية النوعية - الطفولة - ومعهد البيئة).



