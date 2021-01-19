في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية لمصر خلال 2020.. وزيرة الصناعة: 17% انخفاضا في عجز الميزان التجاري و12% تراجعا في الواردات.. والصادرات تتخطى 25 مليار دولار

نيفين جامع:

زيادة فى صادرات قطاعات مواد البناء والطبية واليدوية وتراجع فى واردات الملابس الجاهزة والجلود

المؤشرات الإيجابية المحققة في عام 2020 تؤكد نجاح جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا

حريصون على التوسع في تنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سلاسل الامداد لخفض معدلات الاستيراد

م. إسماعيل جابر:

الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وإيطاليا أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية









أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، نجاح جهود الوزارة في خفض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17%، حيث بلغت قيمة العجز 38 مليارا و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019، مشيرةً إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة للمعدلات الإيجابية التى تحققت في مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي، والتي بلغ إجماليها 88 مليارا و882 مليون دولار.









وقالت الوزيرة إن الصادرات المصرية شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 1% خلال عام 2020، حيث بلغت قيمتها 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليارا و637 مليون دولار خلال عام 2019، في حين شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة بلغت 12%، حيث بلغت قيمتها 63 مليارا و587 مليون دولار مقابل 71 مليارا و862 مليون دولار خلال عام 2019.









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وأوضحت "جامع" أن هذه المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال العام الماضي تؤكد نجاح جهود الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والتي ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية، مؤكدةً أنه على الرغم من توقف عجلة الإنتاج في العديد من دول العالم، إلا أن الصناعة المصرية استطاعت مواجهة هذه الأزمة، وذلك بفضل الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة منذ بدء الأزمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الإنتاجية، وكذا طرح العديد من المبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والعمالة أيضًا.









وأشارت الوزيرة إلى أن التراجع الكبير في الواردات جاء نتيجة للتوجه نحو البدء في تصنيع عدد من المدخلات ومستلزمات الإنتاج محليًا بدلًا من استيرادها، وهو ما يحقق مستهدفات البرنامج القومي الذي أطلقته الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سلاسل التصنيع.









وفي هذا الإطار، أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك عددا من القطاعات التصديرية التي حققت نموًا ملموسًا خلال عام 2020 تضمنت صادرات قطاع مواد البناء، حيث سجلت 6 مليارات و149 مليون دولار مقارنة بنحو 5 مليارات و140 مليون دولار خلال عام 2019، أى بنسبة زيادة 20%، وتضمنت أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية من مواد البناء دولة الإمارات بقيمة 2 مليار و139مليون دولار وكندا بقيمة 632 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 492 مليون دولار.









وقال: "كما بلغت صادرات قطاع الصناعات الطبية خلال عام 2020 نحو 548 مليون دولار مقابل نحو 540 مليون دولار بنسبة زيادة 1% بقيمة 8 ملايين دولار، وتضمنت أهم الأسواق المستقبلة الدول للصادرات المصرية من الصناعات الطبية؛ دولة السعودية 84 مليون دولار والجمهورية اليمنية 51 مليون دولار والسودان 43 مليون دولار، وبلغت الصادرات المصرية لقطاع الحرف اليدوية خلال عام 2020 نحو 208 ملايين دولار مقارنة بـ 207 ملايين دولار خلال عام 2019 وتضمنت أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية دولة تركيا بقيمة 32 مليون دولار والسودان بقيمة 24 مليون دولار وألمانيا بقيمة 24 مليون دولار".









وأشار جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات، خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، لافتًا إلى أن هناك عددا من القطاعات شهدت وارداتها انخفاضًا ملموسًا خلال عام 2020 تضمنت قطاع الملابس الجاهزة الذى انخفضت وارداته بنسبة 24%، حيث سجلت 414 مليون دولار مقارنة بنحو 544 مليون دولار خلال عام 2019، وسجلت واردات الصناعات اليدوية نسبة انخفاض بلغت 21%، حيث سجلت 317 مليون دولار مقارنة بـنحو401 مليون دولار خلال عام 2019، وحققت واردات منتجات قطاع الجلود والأحذية نسبة انخفاض بلغت 20%، حيث سجلت 162مليون دولار مقارنة بـ 202 مليون دولار خلال عام 2019.









وأضاف أن هناك 5 دول استحوذت أسواقها على 35.6% من إجمالى الصادرات المصرية شملت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و882 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و556 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و700 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و614 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و268 مليون دولار.







