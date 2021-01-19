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محافظات

شاهد .. أمطار غزيرة تضرب مطروح

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:12 ص
صدى البلد
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أيمن محمود
شهدت محافظة مطروح  صباح اليوم الثلاثاء هطول أمطار غزيرة علي مدينة مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالي.

وتسببت الأمطار في وجود تجمعات لمياه الأمطار  بالشوارع خاصة التى لا تحتوى على الصرف الصحي .

كما استمر  إيقاف أعمال الصيد والملاحة البحرية  بالبحر تزامنا مع  موجه الطقس السييء ونوة الفيضة الكبرى.

وقامت مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بتجهيز السيارات لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع . 

يذكر أن محافظة مطروح قد. أعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في بداية الأسبوع الحالي مع التوجية لروساء المدن بالتعامل الفورى مع اى تجمعات للمياه بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية .

وتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم  طقس بارد مع احتمال سقوط أمطار متوسطة  إلى غزيرة ، وتتكون الشبورة المائية صباحا مع التحذير  من انخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح على بعض الجهات ما يزيد من برودة الطقس فيها.
شاهد .. أمطار غزيرة تضرب مطروح
شاهد .. أمطار غزيرة تضرب مطروح
شاهد .. أمطار غزيرة تضرب مطروح
شاهد .. أمطار غزيرة تضرب مطروح
شاهد .. أمطار غزيرة تضرب مطروح
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