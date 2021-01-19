شاهد .. أمطار غزيرة تضرب مطروح

شهدت محافظة مطروح صباح اليوم الثلاثاء هطول أمطار غزيرة علي مدينة مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالي.





وتسببت الأمطار في وجود تجمعات لمياه الأمطار بالشوارع خاصة التى لا تحتوى على الصرف الصحي .





كما استمر إيقاف أعمال الصيد والملاحة البحرية بالبحر تزامنا مع موجه الطقس السييء ونوة الفيضة الكبرى.





وقامت مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بتجهيز السيارات لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع .





يذكر أن محافظة مطروح قد. أعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في بداية الأسبوع الحالي مع التوجية لروساء المدن بالتعامل الفورى مع اى تجمعات للمياه بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية .



