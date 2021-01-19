ضمت 700 ألف مجلد.. قصة أول مكتبة عامة عرفها التاريخ في الإسكندرية

تعد مكتبة الإسكندرية القديمة واحدة من أكبر المكتبات في عصرها، حيث عرفت بإسم مكتبة الإسكندرية الملَكية، ولقبت أيضًا بـ "المكتبة العظمى"، وقد تم تشيدها من قبل بطليموس الأول، بينما في رواية آخرى يقال أنه تم تأسيسها علي يد الإسكندر الأكبر، وذلك قبل مرور ثلاثة وعشرين قرنًا، كما يقال أيضًا أنه تم تأسيسها على يد بطليموس الثاني وذلك في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد، وقد تعرضت المكتبة للعديد من الحرائق حيث انتهت حينها حياتها في عام 48 قبل الميلاد وفي عام 2002 تم إعادة بنائها لتعرف باسم مكتبة الإسكندرية الجديدة.





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تباينت روايات المؤرخون حول الشخص الذي قام ببناء المكتبة حيث أن هناك من يقول أنه الإسكندر الذي قام بوضعها في تخطيطه عند قيامه ببناء الإسكندرية ، وكان هو أول من فكر في بنائها بينما البعض أكد أن بطليموس الأول هو من بنى المكتبة وآخرين يقولون بأنها تم تأسيسها على يد بطليموس الثاني، وذلك باعتبار أنه هو أول من أكملها فبطلميوس الأول هو من قام بأمر بتأسيس المكتبة ووضع خطة تنظيمها على نفقته، بينما سار على نهجه وأكمل ذلك خلفه بطليموس الثاني.

وكان الفضل لديمتريوس الفاليرى اليونانى في جمع نواة مكتبة الإسكندرية، وهو في بلاد اليونان، حيث كان يعمل كمستشار لبطليموس الأول، بينما وهو من نظم المكتبة، ووضع تخطيطا معماريا وموضوعيا لكي تكون معبرةً عن الفكر اليوناني وعلوم العصر.

كما أن هناك اختلاف في العام الذي أنشئت فيه المكتبة حيث يقول البعض أن نشأتها كانت عام 330 قبل الميلاد، حيث كان هناك من يقول أنه تم تأسيسها عام 288 قبل الميلاد فقد كانت مكتبة الإسكندرية الملَكية هي أول مكتبة حكومية عامة في التاريخ، لتظل هي أكبر مكتبات عصرها، وفي رواية آخرين أنشأت مكتبة الإسكندرية بواسطة خلفاء الاسكندر الأكبر وذلك منذ أكثر من ألفى عام حتى تضم أكبر مجموعة من الكتب في العالم القديم حيث والتي وصل عددها في ذلك الوقت إلى 700 ألف مجلد بما في ذلك أعمال هوميروس ومكتبة أرسطو.