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أخبار العالم

خلال يوم.. عمان تسجل 135 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:15 ص
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
 
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء  عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ؛ ليرتفع إجمالي الوفيات بالسلطنة إلى (1516) وفاة.


فيما رصدت الصحة العمانية 135 إصابة جديدة بالفيروس المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي إلى (132146) حالة. 

كما بلغ إجمالي حالات الشفاء في السلطنة (124398) حالة، بنسبة شفاء 94.1% بحسب ما أعلنت وزارة الصحة العمانية. 

ووصل عدد الحالات  الجديدة التي دخلت المستشفيات العمانية إلى  (21) حالة، حيث بلغ إجمالي الحالات التي لازالت تتلقي الاسعافات اللازمة داخل المستشفيات (79) حالة، من بينهم  (22) حالة في العناية المركزة.

 
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