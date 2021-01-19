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صاحب أول متحف قروي للتراث: أحب اقتناء التحف بمنزلي وأسعى للحفاظ عليها من الضياع.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:09 م
مفتش أثار
مفتش أثار
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نورهان رأفت
قال الدكتور عاطف مكاوي، مفتش الأثار بمعبد "أبيدوس"، وصاحب فكرة المتحف القروي للتراث، إن الفكرة جائته من منطلق حبه للقطع الأثرية، وسعيه للحفاظ علي بعض المقتنيات الهامة ، بمنزله ، من التلف أو الضياع، معقبا: "الأثري بيخاف على التراث وعنده حبه للأثار كحبه لأبنه " .

وأضاف الدكتور عاطف مكاوي ، خلال "زووم" ، لـ برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أنه قرر بأن يحول المكان الذي يضع فيه مقتنايته إلى مكان يستفيد منه الجميع ، في حفظ القطع الأثرية .

وأكد "مكاوي" أن المتحف ليس لغرض التربح ، وحفظ المقتنيات الأثرية القديمة ، وبعث الحب في نفوس الناس لتلك القطع الثمينة ، التي ستحكي للأجيال المقبلة ، ما كان يستعمله أجدادهم في السابق .

وأوضح أن الملفت للنظر في المتحف ، أن يحوي قطع مختلفة الأحجام ، عبر العصور ، ومنها "الماشه" ، التي تستخدم في وضع الفحم للشيشة .

كما لفت إلى أن هناك معلومات مختصرة لكل قطعة بالمتحف ، وتاريخها ، لسهولة التعرف ، على قطعة من قطع المتحف .

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