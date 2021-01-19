صاحب أول متحف قروي للتراث: أحب اقتناء التحف بمنزلي وأسعى للحفاظ عليها من الضياع.. فيديو

قال الدكتور عاطف مكاوي، مفتش الأثار بمعبد "أبيدوس"، وصاحب فكرة المتحف القروي للتراث، إن الفكرة جائته من منطلق حبه للقطع الأثرية، وسعيه للحفاظ علي بعض المقتنيات الهامة ، بمنزله ، من التلف أو الضياع، معقبا: "الأثري بيخاف على التراث وعنده حبه للأثار كحبه لأبنه " .





وأضاف الدكتور عاطف مكاوي ، خلال "زووم" ، لـ برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أنه قرر بأن يحول المكان الذي يضع فيه مقتنايته إلى مكان يستفيد منه الجميع ، في حفظ القطع الأثرية .





وأكد "مكاوي" أن المتحف ليس لغرض التربح ، وحفظ المقتنيات الأثرية القديمة ، وبعث الحب في نفوس الناس لتلك القطع الثمينة ، التي ستحكي للأجيال المقبلة ، ما كان يستعمله أجدادهم في السابق .





وأوضح أن الملفت للنظر في المتحف ، أن يحوي قطع مختلفة الأحجام ، عبر العصور ، ومنها "الماشه" ، التي تستخدم في وضع الفحم للشيشة .





كما لفت إلى أن هناك معلومات مختصرة لكل قطعة بالمتحف ، وتاريخها ، لسهولة التعرف ، على قطعة من قطع المتحف .



