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رياضة

الهاني سليمان يكشف تطورات حالته الصحية عقب إصابته بارتجاج في المخ

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:28 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الهاني سليمان، حارس مرمى فريق سموحة، تطورات حالته الصحية عقب إصابته بارتجاج في المخ خلال مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي.


وقال الهاني سليمان، في تصريحات إذاعية عبر أثير "اون تايم سبورت"، إنه اصطدم بلاعب الإنتاج، حيث صدمه بركبته في رأسه وسقط بعدها ولم يتذكر ما حدث، كما أنه أصيب بعمى مؤقت في العين اليمنى، مشددا على أن لاعب الإنتاج لم يكن يقصد إيذاءه.


وأضاف أن حالته أصبحت أحسن وسينضم إلى مران الفريق اليوم، كما أن عينه استعادت قدراتها بشكل بسيط.


وأكد أن أكثر ما أغضبه كان هدف الإنتاج في مرمى سموحة.
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