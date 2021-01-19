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أخبار العالم

وزيرة فرنسية تثير الغضب: لا أتحمل رؤية فتاة صغيرة محجبة.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:27 ص
وزيرة فرنسية
وزيرة فرنسية
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سمر صالح
علقت وزيرة الدولة لشؤون المواطنين في فرنسا مارلين شيابا على إضافة مواد إلى مشروع قانون مكافحة "التطرف".

واقترحت إضافة مواد إلى مشروع القانون تحظر على الفتيات دون سن 18 عاما ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وقالت شيابا: "أجد أنه من غير المحتمل أن أرى طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ترتدي الحجاب".

وأضافت: "كما أنني لا أحتمل أن أقابل فتاة تبلغ من العمر عامين ترتدي الحجاب وهي في عربة الأطفال".

وفي وقت سابق أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون "التطرف الإسلامي"، الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عنه إثر حادثة اغتيال الأستاذ صاموئيل باتي.

ويشمل مشروع القانون الذي وصف في الكثير من الأوساط بالمثير للجدل، تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.
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