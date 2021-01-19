حكم اختصار الصلاة والسلام على النبي ﷺ في شكل «ص».. علي جمعة يوضح

ما حكم اختصار الصلاة والسلام على النبي ﷺ في شكل (ص) ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، منوها بأنه يسمى عند العلماء بالنحت الخطي.





وأضاف جمعة، أن النحت الخطي هو أن تكتب رمزًا يدل على عبارة، فتقول مثلا، أخرجه "خاء" أى البخاري، و"ت" للإمام الترمذي، و"م" للإمام مسلم، و"ق" متفق عليه، منوهًا أن النحت الخطي شاع في كثير من كتاب الفقهاء والمحدثين.





وأشار إلى أن العلماء قالوا في كتابة "ص" عند اسم النبي إن فيها إساءة أدب مع جلال النبي، فلا ينبغي كتابتها عند اسم النبي، فيجوز عدم كتابتها أصلا والصلاة على النبي شفويا فالجزاء هنا أفضل.





أفضل صيغة للصلاة على النبي

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه تجوز الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بأي صيغة، بشرط أن تشتمل على لفظ الصلاة على النبي أو صلِّ اللهم على النبي، حتى وإن كانت هذه الصيغة لم تَرِد.





وكشف الدكتور علي جمعة، عبر صفحته بـ«فيسبوك» عن أفضل صيغة لـ الصلاة النبي وهي الصلاة الإبراهيمية أو الصيغة الإبراهيمية، فقد اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بأن يعرفوا صيغة الصلاة عليه فقالوا: «يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (رواه البخاري).





كيفية كتابة الصلاة على النبي

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة على النبى- صلى الله عليه وآله وسلم- إما أن تكون بصيغة الأمر الذي هو بمعنى الدعاء؛ فالأمر إذا صدر من الأدنى للأعلى فإنه يخرج عن معناه الحقيقي إلى معنًى مجازي هو الدعاء، وذلك كأن يقول القائل: «اللهم صَلِّ على سيدنا محمد».





وأضافت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «هل يوجد خطأ في كتابة لفظ (صلِّ) فى الصلاة على النبى»، أنه لا يوجد خطأ فى كتابة لفظ «صلِّ»، وإنما فى هذه الحالة تحذف الياء من كلمة (صَلِّ)؛ لأنه فعل أمر معتل الآخر، وفعل الأمر المعتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة.





وتابعت" أما فى الحالة الثانية تكون الصلاة على النبيِّ - صلى الله عليه وآله سلم- بصيغة خبرية يقصد بها الإنشاء، كأن يقول القائل: «صَلَّى اللهُ وسلم على سيدنا محمد»".





وواصلت أنه فى هذه الحالة يثبت حرف العلة، في كلمة (صَلَّى)؛ لأنه فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر على الألف المقصورة، وقد منع من ظهوره التعذر.



