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عضو لجنة الاتصال التليفزيوني بمونديال اليد: الدولة بذلت مجهودا واضحا في تنظيم البطولة.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:43 م
نانسي علي ، عضو
نانسي علي ، عضو لجنة الأتصال والبث التلفيزيوني
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نورهان رأفت
قالت نانسي علي، عضو لجنة الاتصال والبث التلفزيوني لـ بطولة كأس العالم لكرة اليد، إن الدولة المصرية بذلت مجهودا واضحا في تنظيم البطولة، من قبلها انطلاقها لتثبت أنها قادرة على أن تنظم بطولات ، بمثل هذا الحجم العالمي، والعدد الكبير من الفرق العالمية.

وأضافت نانسي علي، خلال "زووم" ، لبرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "تن"، أن تنظيم الدولة المصرية لمثل تلك البطولة، في ظل جائحة كورونا هو تحدِ كبير قادرة على تحقيقه.

وأوضحت أن الفقاعة الطبية المستخدمة بالمونديال 2021، مخصصة لمنع انتشار كورونا ، وهي عبارة عن تحجيم لأماكن انتقال اللاعيبن ، وكل من هو متصل بالبطولة ، كالأنتقال من الفندق للصاله ومن المطار للفندق مباشرة ، دون الاحتكاك بالعالم الخارجي.

‎وأشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة بأداء لاعبي المنتخب الوطني المصري رغم الهزيمة من منتخب السويد بنتيجة ٢٤-٢٣، في ختام مباريات المجموعة السابعة، ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا.

حضر المباراة الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، وبير أكسيل فريلينسدورف سفير السويد لدي مصر، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

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