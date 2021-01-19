شاهد.. تفاصيل مبادرة ارتقاء لتحسين خدمات الزائرين في المناطق الأثرية

قالت إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة لتطوير الآثار: إن مبادرة ارتقاء تهدف لتحسين خدمات الزائرين فى المناطق الاثرية والمتاحف، لافتة الى انه تم اختيار 20 موقع ومتحف لتطوير تلك الأماكن، وعمل اتفاقيات لرعاية أعمال التطوير وتوفير لوحات إرشادية باللغتين العربية والانجليزية.





وأضافت ايمان زيدان، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، انه تم وضع كيو ار كو على القطع الاثرية وبالمتاحف ، بحيث اول ما ينسخ السائح الكود تظهر له كل المعلومات المتعلقة بالقطعة الاثرية.





وتابعت أن المبادرة تهدف للتعرف على الآثار بشكل كبر، منوهة أن أسعار زيارة المصريين للمناطق الاثرية تكون ب10 جنيه للفرد و5 جنيه للطالب، إضافة إلى أن الشخص فوق الستين سنة يدخل المتاحف مجانًا، مشيرا الى ان ذوى القدرات الخاصة وطلبة الكليات المتخصصة مجانا.





وأوضحت أن المبادرة مطبقة فى المتحف المصرى القبطى ومعبد فيلة وابى سمبل، وكوم امبو، مؤكدة انه تم تطوير للخدمات فى المتاحف التى تم افتتاحها مؤخرا.



