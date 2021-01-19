محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ المحطة الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة بدشلوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ المحطة الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط والتي يجري تنفيذها على مساحة 2 فدان وذلك ضمن خطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي بـ 4 محافظات من بينها أسيوط وذلك بناءًا على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلًا لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة.





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رافقه خلال الجولة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.









حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحطة الوسيطة واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على التنفيذ لمعدلات التنفيذ ومراحل العمل بالمشروع والذي سيتم الانتهاء منه خلال الأشهر القادمة مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا فضلًا عن الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ الأعمال.



