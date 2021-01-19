ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

على طراز عالمي.. عضو لجنة البث التليفزيوني بمونديال اليد تشييد بمجهودات الدولة بصالات البطولة.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:06 م
صالات مونديال كرة
صالات مونديال كرة اليد 2021
Advertisements
نورهان رأفت
قالت نانسي علي، عضو لجنة الاتصال والبث التليفزيوني لـ بطولة كأس العالم لكرة اليد، إن صالات مونديال كرة اليد مصر 2021 أنشئت على طراز عالمي، ولا يوجد فرق بينها وبين الصالات العالمية، متابعة: "معمولة على طراز عالمي وبدأت أعمال إنشائها منذ وقت طويل وعلى الرغم من كورونا انتهت الدولة من تجهيزها".


وأضافت نانسي علي، في لقاء عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "تن"، أن هناك تعاونا مكثفا بين وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة، موضحة أن المسحة باتت تجرى كل 24 ساعة وليس 72 ساعة.


و‎أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بأداء لاعبي المنتخب الوطني المصري رغم الهزيمة من منتخب السويد بنتيجة ٢٤-٢٣، في ختام مباريات المجموعة السابعة، ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا.


يشار إلى أنه حضر المباراة الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وبير أكسيل فريلينسدورف، سفير السويد لدي مصر، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فوز السويد على مقدونيا الشمالية 32 - 20 في المجموعة السابعة لمونديال اليد

وزير الرياضة يحفز لاعبي المنتخب قبل مواجهة مقدونيا بمونديال اليد

مباراة مصر ومقدونيا.. وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد في المقصورة الرئيسية بصالة استاد القاهرة

فرنسا تسحق النمسا 25/35 بمونديال اليد

موعد مباريات اليوم الاثنين بمونديال كرة اليد مصر 2021

مونديال اليد.. وزير الشباب والرياضة يشهد مباراة منتخب مصر أمام السويد

ترشيحاتنا

بعد تهنئتها بعيد ميلادها.. حقيقة الصلح بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

الأهلي يمدد تعاقد محمد شريف عامين

ريال مدريد يحسم صفقة بديل راموس

قبل بيعه لـ المخابرات الروسية.. القبض على امرأة سرقت كمبيوتر من مكتب بيلوسي أثناء اقتحام الكونجرس

حكم نمص الحواجب للمتزوجة ورسمها بالمايكروبيلدنج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

رولز رويس تطور ROLLS ROYCE SILENT SHADOW أول سيارة كهربائية بمواصفات لا مثيل لها.. صور

رتبت لجنازته من سريرها بالمستشفى.. مريضة كورونا تفارق الحياة بعد زوجها بأيام