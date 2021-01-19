على طراز عالمي.. عضو لجنة البث التليفزيوني بمونديال اليد تشييد بمجهودات الدولة بصالات البطولة.. فيديو

قالت نانسي علي، عضو لجنة الاتصال والبث التليفزيوني لـ بطولة كأس العالم لكرة اليد ، إن صالات مونديال كرة اليد مصر 2021 أنشئت على طراز عالمي، ولا يوجد فرق بينها وبين الصالات العالمية، متابعة: "معمولة على طراز عالمي وبدأت أعمال إنشائها منذ وقت طويل وعلى الرغم من كورونا انتهت الدولة من تجهيزها".









وأضافت نانسي علي، في لقاء عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "تن"، أن هناك تعاونا مكثفا بين وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة، موضحة أن المسحة باتت تجرى كل 24 ساعة وليس 72 ساعة.









و‎أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بأداء لاعبي المنتخب الوطني المصري رغم الهزيمة من منتخب السويد بنتيجة ٢٤-٢٣، في ختام مباريات المجموعة السابعة، ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا.









يشار إلى أنه حضر المباراة الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وبير أكسيل فريلينسدورف، سفير السويد لدي مصر، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.