وكيل تعليم القليوبية يبحث سبل تطوير العمل داخل المديرية وربطها بالإدارات التعليمية

عقد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اجتماعا مع التنسيقات المختلفة ومديرى المراحل التعليمية (الفني- العام).









وتناول الفيومي خلال الاجتماع سبل تطوير الأداء بديوان المديرية والإدارات التعليمية موجها بضرورة العمل بروح الفريق الواحد في أجواء يسودها تقدير المسئولية والتعاون والإخلاص والتفاني في العمل.





وأشاد الفيومى بمبني المديرية لافتا إلى أن مبني المديرية من أفضل المباني التعليمية علي الإطلاق.





وأكد وكيل الوزارة على ضرورة تنظيم آلية العمل داخل المديرية وربطها بالإدارات التعليمية مع تنظيم وحدة العمل داخل الإدارات التعليمية خلال الفترة القادمة مشددا علي ضرورة تجهيز قاعدة بيانات للمراحل والتنسيقات المختلفة والإدارات التعليمية باقصي سرعة.





كما أكد علي ضرورة تنفيذ جميع التعليمات الخاصة بتطوير وميكنة المديرية والتأكيد علي ضرورة التواصل الفعال بين الجميع لأننا فريق عمل واحد هدفنا الأساسي هو حل أي مشكلة تعوق سير العمل داخل المنظومة التعليمية.





وكان الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم قد عقد اجتماعا مع موجهي عموم الأنشطة التربوية وذلك بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية.





وتناول الإجتماع التأكيد علي أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية ، ودورها المحوري في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والصحفية والمكتبية.





كما ناقش وكيل التعليم موجهي الأنشطة في أهم المشاكل واستمع للجميع مؤكدا أهمية دور موجهى الأنشطة المدرسية وإدارات المدارس في تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والعملية والرياضية وتذليل كافة الصعوبات والوصول لحل لجميع المشاكل وفق للإمكانات المتاحة.





وأكد الفيومى علي ضرورة عمل قاعدة بيانات موحدة للمديرية والإدارات التعليمية في المحافظة وإعادة الهيكلة داخل المديرية والإدارات التعليمية.





واشار وكيل التعليم الى أن المديرية تعمل وفق خطط وبرامج علي درجة عالية من الكفاءة، ومن خلال متخصصين للارتقاء بمستوى الأنشطة والمجالات الفنية وتحقيق التكامل في كافة الأنشطة التربوية بالقليوبية.





من ناحية اخرى نجح فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى فى إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سنة و7 أشهر ابتلع بذرة يوسفى استقرت فى الشعب الهوائية منذ حوالى أسبوعين.