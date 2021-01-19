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ثقافة

تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب.. محاضرة بالأعلى للثقافة اليوم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:05 م
صدى البلد
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طارق موسى
تنظم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس ومقررها الدكتور جمال شقرة؛ محاضرة بعنوان" تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب المصري"؛ وذلك في تمام الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء ١٩ يناير؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة،وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وتلقي المحاضرة الدكتورة علا العجيزي أستاذة اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، وتديرها الدكتورة ماري ميساك أستاذة الأثار والفنون القـﭙطية المساعدة بكلية سياحة وفنادق - جامعة حلون.  

كما تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتبث الندوة " أونلاين " عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التاليه  

صفحة أمانة المؤتمرات  https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

قناة أمانة المؤتمرات على اليوتيوب
https://www.youtube.com/c/أمانةالمؤتمراتالمجلسالأعلىللثقافة
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