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برلمان

وصلت إلى 151 مليار جنيه.. عبد الغفار يكشف حجم الاستثمار في التعليم والبحث العلمي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:47 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
عرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي أعرض الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أنه تم قطع  أشواط كثيرة في هذا المجال.

جاء خلال الجلسة العامة و خلال إلقاء بيانه عن بيان الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة، وقال سنواصل التطوير خلال المرحلة القادمة و نستكمل المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة خلال المرحلة القادمة، مضيفًا: "نواب لجنة التعليم كانوا خير عون لنا ونتطلع للتعاون مع اللجنة خلال المرحلة القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات".

ولفت إلي أن تطبيق وزارته برنامج تطوير منظومة التعليم العالي و الجامعي والارتقاء بجودة التعليم و تحسين جودة التعليم التكنولوجي، وأضاف: برنامج الحكومة حصل على ثقة المجلس و أعرض بيان مقارن بين 2018 و 2020 و زيادة موازنات التعليم و زيادة عدد الجامعات و الكليات الحكومية و الخاصة و المعاهد بخلاف الجامعات الاهلية و زيادة عدد فروع الجامعات الاهلية، لافتا إلي وجود 4 فروع بالعاصمة الإدارية الجديدة لافتا الي زيادة عدد هيئة التدريس بالجامعات و المبعوثين بالخارج.

وحول الاستثمارات في مجال التعليم قال إن هناك 15 مشروع قومي في جامعات قومية وأهلية وجامعات تكنولوجية تصل الاستثمارات فيها إلى 49 مليار جنيه بخلاف 35 مليار جنيه استثمار في الجامعات الحكومية.

ولفت الوزير الي ان اجمالي الاستثمارات في مجال التعليم  العالي و البحث العلمي خلال المرحلة السابقة  وصلت 151 و نصف مليار جنيه وكان  د. خالد عبد الغفار قد بدأ بتوجيه التهنئة للنواب داعيا الله ان يوفقهم في المجال التشريعي و الرقابي
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