جامعة عين شمس: لم نعلن الجداول النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. رفع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية.. واعتماد نظام اختبارات البابل شيت والتصحيح الإلكتروني

علوم عين شمس تكشف عن موعد إعلان جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

صيدلة عين شمس: لم ننته من جداول الاختبارات بعد

عقب الانتهاء من الإجازة.. آداب عين شمس: يتم إعلان جداول اختبارات نهاية الفصل الأول على صفحة الكلية





بعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي وتأجيل الاختبارات لما بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء للحفاظ على الطلاب من انتشار عدوى فيروس كورونا، ورفع جميع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمة لبدء استعداد الطلاب لاختبارات نهاية الفصل الأول، يرصد موقع "صدى البلد" موعد إعلان جداول الاختبارات النهاية بكليات جامعة عين شمس.





















قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية رفعت جميع المقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية استعدادا لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي وفقًا لقرار مجلس الوزراء حفاظًا على الطلاب من انتشار عدوى كورونا بينهم.









وأوضح رجاء، في تصريحاته لـ موقع "صدى البلد"، أنه الى الآن لم يتم تحديد جداول الاختبارات، حيث إن الاختبارات لا تبدأ يوم 20 فبراير مباشرة ولكن يتم تحديدها عقب هذا اليوم، وذلك لانتظار أى قرارات جديدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.











وأكد عميد الكلية أن الاختبارات بالكلية تعتمد على شكلين البابل شيت والآخر مقالي، وذلك حسب طبيعة المواد التي يدرسها الطلاب، لافتًا إلى تطبيق العزل الصحي لورق الاختبارات لضمان سلامة المصححين.

















من جانبه، قال الدكتور خالد أبو شنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إنه إلى الآن لم يتم عقد جداول الاختبارات النهاية للفصل الدراسي الأول.









وأوضح "أبو شنب"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجداول الدراسية يتم إعلانها عبر الصفحات الرسمية للكلية عقب الانتهاء منها، وذلك بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي.









وأشار عميد الكلية إلى أن الكلية ستراعي طبيعة الظروف التي تعرض لها الطلاب، بحيث تتماشى مع قرارات مجلس الجامعة ومجلس الوزراء.









وأكد الدكتور خالد علي رفع جميع المقررات الدراسية عبر المنصات لاستعداد الطلاب، لافتا إلى إضافة إمكانية التواصل مع أعضاء هيئة التدريس عبر تلك المنصات في حالة أى معوقات تواجه الطلاب.









وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة حنان كامل، وكيل شئون آداب عين شمس، إن الكلية تستكمل اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي وفقًا لقرار مجلس الوزراء وذلك للحفاظ على الطلاب من انتشار عدوى فيروس كورنا المستجد بينهم.









وأوضحت "كامل"، خلال تصريحاتها لـ "صدى البلد"، أن الكلية لم تحدد الجداول النهائية للاختبارات، لافتة إلى أنه عقب الانتهاء منها يتم عرضها عبر الصفحات الخاصة بالكلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حتى يبدأ الطلاب استعدادهم.











وأكدت رفع المقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية بجميع الأشكال التي يحتاجها الطلاب من خلال الإيميل الجامعي لكل طالب، لافتة إلى أن الكلية تعتمد اختبارات البابل شيت تسهيلًا على الطلاب أداء الاختبارات.