هزم التنمر بـ 27 بطولة .. شاهد| حكاية بطل تنس طاولة على كرسى متحرك

بتعابير وجه لا تخلو من الجدية ، نجح أحمد سعيد بطل تنس الطاولة الذي يجلس على كرسي متحرك في تحقيق 27 بطولة ، رغم أن لعبة تنس الطاولة تحتاج إلى يدين ذهبيتين حتى تتغلب على من ينافسها مهما كانت مهارته.





27 قصة سطرهم البطل أحمد سعيد، خريج كلية التجارة، حيث قال إنه إختار هذه الرياضة لأنه كان يلعبها منذ صغره، ولأنها تعتمد على السرعة والذكاء، حيث إرتاد أحمد نادى البنك الأهلى فى بداية حياته الرياضية وحصد البطولة الأولى بعد ٣ أشهر من دخوله مجال تنس الطاولة.





وانضم سعيد ، لمنتخب مصر للناشئين بتنس الطاولة عام ٢٠١٧ بعدما إنبهر مدرب المنتخب بأدائه حتى حصل على بطولة أول الجمهورية فى الناشئين.





وأعرب سعيد ، ان طموحاته الفترة القادمة تتمثل فى ذهابه للفريق الأول للمنتخب وأن يحصد الذهبية على الرغم من حصوله على ٢٧ ميدالية حصدهم بأربعة سنوات، أ ما عن حياته المهنية فيعمل سعيد بأحد البنوك مما أثبت ذكائه بمجال التجارة.



