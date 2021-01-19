ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

هزم التنمر بـ 27 بطولة .. شاهد| حكاية بطل تنس طاولة على كرسى متحرك

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:07 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام - هدير عبده
بتعابير وجه لا تخلو من الجدية ، نجح أحمد سعيد بطل تنس الطاولة الذي يجلس على كرسي متحرك في تحقيق 27 بطولة ، رغم أن لعبة تنس الطاولة تحتاج إلى يدين ذهبيتين حتى تتغلب على من ينافسها مهما كانت مهارته.

27 قصة سطرهم البطل أحمد سعيد، خريج كلية التجارة، حيث قال إنه إختار هذه الرياضة لأنه كان يلعبها منذ صغره، ولأنها تعتمد على السرعة والذكاء، حيث إرتاد أحمد نادى البنك الأهلى فى بداية حياته الرياضية وحصد البطولة الأولى بعد ٣ أشهر من دخوله مجال تنس الطاولة.

وانضم سعيد ، لمنتخب مصر للناشئين بتنس الطاولة عام ٢٠١٧ بعدما إنبهر مدرب المنتخب بأدائه حتى حصل على بطولة أول الجمهورية فى الناشئين. 

وأعرب سعيد ، ان طموحاته الفترة القادمة تتمثل فى ذهابه للفريق الأول للمنتخب وأن يحصد الذهبية على الرغم من حصوله على ٢٧ ميدالية حصدهم بأربعة سنوات، أما عن حياته المهنية فيعمل سعيد بأحد البنوك مما أثبت ذكائه بمجال التجارة. 

ووجه سعيد لوالدته رسالة مؤثرة، حيث قال إن الكلام لا يكفيها وأنه بدونها لما وصل لما فيه الآن ، مضيفا أن نظرات الناس المؤلمة فى الشارع كانت سبب لنضجه وكأنهم يقولوا له "إنت بتخرج ليه" ، وأضاف أن الشعار الذى يعتبره مذهب بحياته هو "قادرون بإختلاف".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تنس طاولة الأهلي بطلا للجمهورية تحت 15 سنة

شقى وتعب 18 سنة من أجل البكالوريوس.. أنهار تتحدى الإعاقة بالعزيمة والإصرار.. فيديو

محمد الجارحي يعلق على تتويج هنا جودة ببطولة الجمهورية للتنس

ترشيحاتنا

الرقابة الإدارية تلقى القبض على مدير وصاحب مكتب محاسبة شهير .. تفاصيل

تعليقا على زواج التجربة.. دار الإفتاء: منع الزوج من حقه في الطلاق من الشروط الباطلة

أبحرت من دولة لأخرى.. العثور على رسالة كُتبت منذ 16 عامًا في زجاجة مجمدة |شاهد

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

التضامن لأول مرة في التاريخ تصدر هذا القرار .. تعرف عليه

عباداتان ترققان القلب وتبعثان الطمأنينة في النفس .. علي جمعة يكشف عنهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

رولز رويس تطور ROLLS ROYCE SILENT SHADOW أول سيارة كهربائية بمواصفات لا مثيل لها.. صور

رتبت لجنازته من سريرها بالمستشفى.. مريضة كورونا تفارق الحياة بعد زوجها بأيام