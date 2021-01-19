صفي الدين خربوش لـ صدى البلد: عدد الأحزاب الفاعلة سيقل لـ 10 فقط.. أتمنى حصول المرأة على ثقة الناخبين دون تمييز إيجابي.. والشعب الجمهوري سيقدم تشريعات لصالح المواطن

نتطلع لإقرار قانون الإدارة المحلية لإجراء انتخابات المجالس الشعبية

نسعى لإدخال تعديلات جديدة على قانون الضرائب على الدخل لـ جعلة أكثر عدالة

نتمنى فوز الشباب والمرأة بثقة الناخبين دون التمييز الإيجابى

تقليل عدد الأحزاب السياسية لـ 10 أحزاب بسبب مجلسى الشيوخ والنواب الفترة المقبلة

نواب الشعب الجمهورى يستخدمون أدواتهم البرلمانية لـ ضمان حياة كريمة للمواطنين الفترة المقبلة

الشعب الجمهورى يهدف لتقديم الخدمات المجانية للفئات غير القادرة

كنت أتمنى إعطاء مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية

أداء استثنائي لمجلس النواب القديم بعد غيبة طويلة للبرلمان

قرار الإغلاق بسبب كورونا صعب وهناك تناقض بين هدف الحفاظ على الصحة ومستوى المعيشة

أداء الحكومة بشأن أزمة كورونا هذا الشتاء ليس بنفس مستوى العام الماضي









يعتبر الدكتور صفى الدين خربوش، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، من أبرز الشخصيات التي لها بصمة قوية فى الحياة السياسية، فهو أكاديمي كبير وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس النواب الحالي.





ويمتلك "خربوش" رؤية سياسية متميزة وفريدة، كواحد من المخضرمين فى العمل السياسى وله آراؤه القوية ، كونه كان رئيس المجلس الأعلى للشباب وعضو أمانة السياسات.





وأجرى موقع "صدى البلد" حوارًا مع الدكتور صفى الدين خربوش لمناقشته فى أهم الملفات السياسية الخاصة بالمجتمع المصرى بداية من تقييمه لأداء الحكومة فى مشاركة المرأة والشباب فى العمل السياسى إلى دور الحزب فى دعم الشعب المصرى، وذلك بعد انضمامه إلى نواب برلمان 2021 وبيان أهم الملفات التى سوف تكون على رأس أولوياته لدعم الدولة من جهة والشعب من جهة أخرى.









وإلى نص الحوار:





ما أبرز أولوياتك في مجلس النواب 2021؟

أتطلع إلى تفعيل الاتفاقيات العربية القائمة في مجالات العمل العربي المشترك، والتوصل إلى اتفاقيات جديدة بين مصر وبعض أو معظم الدول العربية لاسيما في المجالات الاقتصادية.





أتطلع أيضا إلى قيام البرلمان المصري مع البرلمانات العربية بدوره في التوصل إلى حلول للأزمات العربية في ليبيا واليمن وسوريا من خلال البرلمان العربي وآليات الدبلوماسية البرلمانية العربية.





كما آمل أن يتم التوصل إلى إقرار قانون جديد للتعليم ما قبل الجامعي يتفق مع المعايير الدولية بحيث لا يتغير نظام التعليم والامتحان والتقويم بتغير الوزراء المسؤولين عن التعليم.





وما أبرز التشريعات المحتمل مناقشتها أو التعديل فيها خلال الفترة المقبلة؟

أبرز هذه التشريعات هي قانون الإدارة المحلية، حيث نتطلع إلى إقراره كي يتسنى إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المتوقفة منذ قرابة عشر سنوات.





كما نسعى إلى إجراء تعديلات في قوانين الضرائب على الدخل لجعله أكثر عدالة من خلال رفع حد الإعفاء وتعويض ذلك من خلال رفع محدود في شرائح الدخل المرتفعة.





ما رأيك فى تمثيل المرأة في والشباب داخل قبة البرلمان والحياة السياسية بشكل عام؟

بالنسبة لتمثيل المرأة والشباب فى الحياة السياسية، جيد جدا وغير مسبوق، ولكن أتمنى أن يأتي اليوم الذي فيه يتمكن الشباب والمرأة من الفوز بثقة الناخبين دون الحاجة إلى التمييز الإيجابي.





ما رأيك فى الحياة الحزبية في مصر بعد أن أصبحت أكثر من المستقلين فى مجلسي النواب والشيوخ؟

بالنسبة للنظام الحزبي في مصر، سوف تؤدي نتيجة انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب ثم المجالس المحلية المقبلة إلى تقليل عدد الأحزاب السياسية الفاعلة إلى قرابة عشرة أحزاب تمثل الوسط واليمين واليسار.





وكل النظم الديمقراطية بها عدد كبير من الأحزاب السياسية، لكن التنافس الرئيسي يدور إما بين حزبين (مثل بريطانيا والولايات المتحدة) أو بين ثلاثة إلى خمسة أو ستة أحزاب(مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا).





بعد أن أصبح الشعب الجمهوري الحزب رقم 2 فى الحياة السياسية والبرلمان.. ماذا سيقدم للشعب الفترة المقبلة؟

يمثل الحزب "يسار الوسط" فهو حزب وسطي في توجهاته الاقتصادية الاجتماعية لكنه ينحاز بدرجة أكبر للفئات الوسطى وغير القادرة والتي تمثل الأغلبية الكاسحة من الشعب المصري، ولذلك يدافع الحزب عن دور قوى الدولة في إدارة الاقتصاد وفي تقديم الخدمات المجانية وشبه المجانية مثل التعليم والصحة والإسكان والمرافق العامة للفئات غير القادرة؛ مع منح القطاع الخاص الحرية في القيام بأنشطته في هذه المجالات نفسها (مثل التعليم والصحة والإسكان ) وفي غيرها في ظل رقابة الدولة.





وسوف يعبر نواب الحزب عن هذا التوجه الفكري للحزب خلال الفصل التشريعي القادم أثناء مناقشة القوانين الجديدة أو تعديلات في القوانين المعمول بها؛ أو في ممارسة دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات.





ما رأيك في عودة مجلس الشيوخ، وأهميته في الحياة السياسية؟

تمثل عودة مجلس الشيوخ إضافة، وكان رأيي ورأي حزب الشعب الجمهوري أن يعطى مجلس الشيوخ اختصاصات تشريعية كاملة مشاركة مع مجلس النواب"، على أن يكون الدور الرقابي مقصورا على مجلس النواب الذي تكون الحكومة مسئولة أمامه، لكن الأغلبية رأت منح مجلس الشيوخ دورا استشاريا فقط وعلينا طبعا احترام رأي الأغلبية.

ما رأيك في أداء البرلمان القديم؟

أدى مجلس النواب السابق دوره في ظل أوضاع استثنائية بعد غيبة طويلة للبرلمان وتراكم القرارات بقوانين التي تطلبت موافقة المجلس.



