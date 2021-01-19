الرقابة المالية تستعرض حصاد 2020.. 109 مليارات جنيه استثمارات شركات التأمين.. والتباطؤ بسبب كورونا وراء تراجع الأقساط 14%.. والتوريق يرتفع 9% ويتجاوز 24 مليار جنيه

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران:

109 مليارات جنيه استثمارات شركات التأمين خلال 2020

ارتفاع التعويضات إلى 5.1 مليار جنيه خلال العام الماضي

الرقابة المالية:

%8.2 انخفاضا فى رأس المال السوقى للبورصة خلال 2020









أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة حافظت على أداء قطاعها المالي غير المصرفي خلال 2020 رغم التحديات الصعبة، بل واستطاعت بعض الأنشطة أن تتفوق على أداء العام الماضي، مما ساهم في أن يكون القطاع المالي غير المصرفي أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً وتطورًا خلال هذا العام العصيب.









جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى السنوى للهيئة الذى عقد اليوم، الثلاثاء، عبر تطبيق zoom، لاستعراض حصاد 2020.









واستعرض "عمران" مؤشرات نشاط التأمين والصناديق الخاصة، حيث ارتفعت قيمة التعويضات إلى 5.1 مليار جنيه خلال الفترة (أبريل – يونيو) من عام 2020 مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، مما يعكس زيادة المطالبات نتيجة للأخطار الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.









اقرأ أيضا:









وأوضح أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 واصلت الارتفاع لتبلغ 18.9 مليار جنيه مقارنة بـ 18.3 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 3.3%.









وقال عمران إن التباطؤ الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي 2020، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة للسيطرة على جائحة كورونا أدى إلى تباطؤ معدلات نمو إجمالي الأقساط في عام 2020 لتسجل 14% مقارنة بمعدل نمو 19.3% خلال العام السابق، حيث بلغت إجمالي قيمة الأقساط حوالي 40.1 مليار جنيه مقارنة بـ 35.2 مليار جنيه في العام السابق.









وأشار إلى ارتفاع إجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 77.2 مليار جنيه مقارنة بـ 69 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 12%.









ونوه إلى أن إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين ارتفع في نهاية العام المالي 2020 تصل إلى 107.8 مليار جنيه مقارنة بـ 102 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.7%.









وأضاف عمران أن قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 ارتفعت لتصل إلى 128.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 118.2 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت نحو 8.8%، وبلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 83.4 مليار جنيه في نهاية عام 2020 بالمقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ 10%.









على جانب آخر، قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن عام 2020 شهد ارتفاعا ملحوظا فى قيمة إصدارات سندات التوريق رغم الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، حيث بلغ معدل الارتفاع نحو 9%، وهو مؤشر هام يعزز دور الهيئة في تنشيط سوق السندات لتصبح سوقًا جاذبة يهدف إلى إتاحة بدائل عدة من التمويل المباشر وإعادة التمويل للشركات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.









وأضاف عمران أن قيمة إصدارات سندات التوريق بلغت 24.1 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 22.1 مليار جنيه في عام 2019.









وأشار إلى إصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عام 2020، لافتا إلى أن الإصدار الأول والثالث الصكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.6 مليار جنيه، فيما يمثل الإصدار الثاني صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار جنيه.









وأوضح عمران أن إجمالي قيمة التداول بلغ 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 409.7 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل ارتفاع 68%، وقد حققت قيمة تداول الأسهم 311.6 مليار جنيه خلال العام مقابل 226.8 مليار جنيه في عام 2019، بمعدل ارتفاع بلغ 37%.









وتابع: "بلغت قيمة تداول السندات 378 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل182.9 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل إرتفاع بلغ 107%".









وأوضح أن قيمة إصدارات الأوراق المالية بلغت نحو 187.2 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 219.1 مليار جنيه خلال عام 2019 بمعدل انخفاض قدره 14.5%.







