"مصر للدراسات الاقتصادية": مصر تنفق 9 مليارات جنيه لمعالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية "فيديو"

قال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تقرير الحكومة أمام البرلمان ينقسم إلى 3 محاور مهمّة جدًا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض فترة عمل الحكومة خلال عامين ونصف، إضافة إلى ما قامت به الحكومة خلال فترة كورونا، وكيفية أن مصر اليوم أصبحت أقل الدول تأثرا بهذا الفيروس اللعين، أما المحور الثالث هو الخطة المستقبلية خلال 3 سنوات.





وأضاف مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، عبر سكايب في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء قام بتقسيم تقييم الأداء الاقتصادي خلال عامين ونصف ماضيين، إلى 4 محاور، حيث أنه كان بها دلائل كثيرة جدا، كاشفا عن تلك المحاور تشمل القوات المسلحة وقدرتها على الدفاع عن الأراضي المصرية، أما الجزء الثاني محاربة الإرهاب من الجيش والشرطة، كما أن المحور الثالث تأثير الأمن القومي المصري على الناحية الاقتصادية، متابعا أن مصر قامت بإنشاء العديد من المحطات لمعالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية بتكلفة 9 مليار جنيه.

وأشار "زكريا"، إلى أن الجزء الرابع خاص بأمن الطاقة، الذى يعتبر جزءا خاصا جدا وذلك لأنه محور هام وأساسي للدولة المصرية خلال المرحلة القادمة، كمركز إقليمي ودولي من الطاقة، سواء كان للغاز الطبيعي أو البترول.

وتابع أحمد سمير زكريا، أن طلبات الإعانة تزيد بشكل مبالغ به في تركيا، بالإضافة إلى استمرار الرؤية لكل المؤشرات الدولية والنقد الدولي وشركات النقد الائتماني، مشيرًا إلى أن العملة التركية تعتبر من أسوأ العملات في أدائها على مستوى العالم.

وأكد أن هناك العديد من الشركات والمصانع في تركيا أصبحت تغلق اليوم بسبب عدم وجود ثقة، وأصبح هناك تسريح للعمالة مع زيادة الأسعار على المواطن التركي بسبب التضخم ، متابعًا أن المعدلات الاقتصادية التركية سلبية للغاية، كما تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 2% لأكثر من ثمانية ليرات مقابل الدولار أمس الخميس، لتستمر خسائرها في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين صعودا قويا مؤخرا لتكوين مراكز من العملات والذهب.