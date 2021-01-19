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التضامن تكشف عن عدد المستفيدين من برنامج دعم البنك الدولي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:18 م
عاطف الشبراوي، مستشار
عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي ومشرف برنامج فرصة، إن الوزارة تعمل حاليا من خلال برنامج فرصة علي تمكين الاشخاص القادرة على العمل ليكونوا أصحاب عمل من خلال ادراجهم في سلاسل القيمة، وتركز في المقام الأول على مستفيدي تكافل وكرامة لتطبيق البرنامج، وذلك بهدف مكافحة الفقر والقضاء عليه، ولذلك نستهدف من تكافل وكرامة الفئة القادرة على العمل ومن يتلقون الدعم النقدي المشروط.

وأضاف عاطف الشبراوي، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة تضم 30 مليون مواطن، ولكن المستفيدين منهم 15 مليون تقريبا، لافتا الي ان هناك مشروع ممول من البنك الدولي يستهدف 50 ألف مستفيد من 6 محافظات مختلفة في الصعيد و2 في الدلتا، وباقي المحافظات ممولة من مشاريع مختلفة من ميزانية الوزارة مثل مشروع سلاسل القيمة بكفر الشيخ.

واوضح ان الوزارة تسير بوتيرة سريعة جدا لدعم الأسر الأولى بالرعاية، منوها إلى ان الوزارة لديها ايضا برنامج للدعم النفسي لتعديل السلوك والتحفيز.

واكد ان الدعم لن يتوقف لمدة 6 اشهر تقريبا، ومن ينتج من مشروعه يمكن الاستمرار معه لمده سنة، مشيرا الي إلى أنه تم تسليم 640 مشروعًا بـ محافظة كفر الشيخ، وتضم تلك المشاريع مجموعة من أسر تكافل وكرامة، والتي كان محددًا لها الحصول على ما يتراوح بين 450 و700 جنيه شهريًا على حسب أفراد الأسرة.

وأضاف أن الوزارة قامت بإعطاء كل أسرة 120 دجاجة بياضة وبطارية، مما ساعد الأسر إلى إنتاج 100 بيضة يوميًا لكل أسرة، موضحًا أن الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة لوزارة الزراعة فضل أن تكون الدجاجات من سلالة مصرية خالصة.
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