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رياضة

قبل إجراء القرعة.. تعرف على منافسي الأهلي المحتملين في كأس العالم للأندية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:03 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعالمية، اليوم، الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بمدينة زيورخ السويسرية.


موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة:
من المقرر أن تقام قرعة كأس العالم للأندية في تمام الرابعة مساءً، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورت" الإخبارية، وقناة الفيفا الرسمية على موقع "يوتيوب".


الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية:
يأتي النادي الأهلي على رأس الفرق المشاركة في بطولة مونديال الأندية، باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا، كما ستشهد البطولة أيضا مشاركة أندية، بايرن ميونخ الألماني" بطل أوروبا"، وتيجريس أونال "بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف"، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي "بطل آسيا"، والدحيل القطري "ممثل البلد المستضيف للبطولة".


ومن المقرر أن يكتمل عقد الفرق المشاركة في مونديال الأندية، في أواخر يناير، بعد تحديد ممثل أمريكا الجنوبية، والذي ينحصر بين بالميراس وسانتوس البرازيلين.


منافس الأهلي المحتمل:
يواجه الأهلي أحد فرق (الدحيل القطري -  أولسان  هيونداي " بطل آسيا" - تيجريس أونال المكسيكي " بطل الكونكاف")، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية.


انسحاب أوكلاند سيتي:
يذكر أن الفيفا أعلن الجمعة الماضي انسحاب نادي أوكلاند سيتي، بسبب تدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا.


تأجيل انطلاق مونديال الأندية:
كما أعلن الفيفاـ أمس الأول، الأحد، تعديل موعد انطلاق بطولة كاس العالم للأندية ليكون 4 فبراير المقبل  بدلا من الأول من فبراير، بعد انسحاب أوكلاند سيتي.
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