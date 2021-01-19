وزير التعليم العالي: 4000 غرفة عناية مركزة و3000 سرير لمواجهة كورونا

وجه د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي الشكر للأطقم الطبية في المستشفيات ومستشفيات العزل.





وقال خلال الجلسة العامة للنواب: "قاموا بعمل بطولي لمواجهة الوباء اللعين ويعملون ليل نهار منهم من فاضت روحه إلى خالقها وذهبوا شهداء ومنهم من أصيب و شفاه الله و عاد مجددا لميدان المعركة، مضيفًا: "نتمني أن يخفف الله الآلام ونحقق الانتصار على الوباء اللعين".





وكشف الوزير عن دور المستشفيات الجامعية في مواجهة فيروس كورونا، والاستعدادات من خلال الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي وغرف العناية المركزة، حيث إنه مع زيادة الأزمة تم الاستعانة ب 4000 غرفة عناية مركزة و توفير ما يقرب من 3000 سرير.