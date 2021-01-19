رئيس جامعة بني سويف يستقبل وكيل الأوقاف لبحث سبل التعاون في مجال نشر الوعي

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم ، الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ، والشيخ مصطفى كمال رئيس الإرشاد الديني ، والشيخ سعيد سيد محمد رئيس المساجد الأهلية ، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة والوزارة لنشر الوعي المستنير.



