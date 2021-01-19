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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يستقبل وكيل الأوقاف لبحث سبل التعاون في مجال نشر الوعي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:30 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم ، الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ، والشيخ مصطفى كمال رئيس الإرشاد الديني ، والشيخ سعيد سيد محمد رئيس المساجد الأهلية ، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة والوزارة لنشر الوعي المستنير.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء ، على أهمية تعزيز التعاون بين كافة مؤسسات الدولة المعنية ببناء وصناعة الوعى، لافتا إلى أن التعاون يأتي في إطار حرص الجامعة علي نشر الفكر المعتدل الوسطى من خلال المشاركة مع الوزارة في العديد من الفعاليات المتعلقة بفهم المقاصد وإعمال العقل ، مع التركيز على مناهج الفهم والتفكير والاستنباط ومراعاة واقع العصر ومستجداته.
رئيس جامعة بني سويف يستقبل وكيل الأوقاف لبحث سبل التعاون في مجال نشر الوعي
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