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تعليم

صيدلة عين شمس : لم ننته من جداول الاختبارات بعد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:17 م
صيدلة عين شمس
صيدلة عين شمس
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باسنتي ناجي
قال الدكتور " خالد ابو شنب " عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس ، أنه الى الآن لم يتم عقد جداول الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول



وأوضح "أبو شنب " خلال تصريحاتة لـ موقع صدى البلد ،أن الجداول الدراسية يتم إعلانها عبر الصفحات الرسمية للكلية عقب الإنتهاء منها وذلك بعد الإنتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي، مشيرا إلى أن الكلية ستراعي طبيعة الظروف التي تعرض لها الطلاب بحيث تتماشي مع قرارات مجلس الجامعة ومجلس الوزراء. 

وأكد الدكتور خالد  علي رفع كافة المقررات الدراسية عبر المنصات لإستعداد الطلاب ، لافتاٍ الى إضافة إمكانية التواصل مع أعضاء هئية التدريس عبر تلك المنصات في حالة أى معوقات تواجه الطلاب

الجدير بالذكر أنه قد قال قال الدكتور "خالد أبو شنب" عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس في تصريحات سابقة له ، إن الكلية تقدم العديد من الخدمات التي تسهل على الطلاب أداء التعليم عن بعد منذ العام الماضي، وذلك بعد انتشار جائحة كورونا في الموجة الأولى وبعد قرار تأجيل اختبارات منتصف العام والاعتماد على التعليم عن بعد فى الموجة الثانية حفاظا على صحة الطلاب.
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