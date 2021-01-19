رئيس اتحاد طلاب القاهرة يكشف عن الخدمات التى تقدمها الجامعة خلال الفترة القادمة





وقال مؤمن أشرف، خلال تصريح لصدى البلد ، إن الاتحاد عقد اجتماع عبر تطبيق zoom يوم 10 يناير، وتم وضع خطة الاتحاد الاوفلاين والأونلاين.









وأضاف " مؤمن " ، أنهم قاموا بعمل حملات توعية على الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب جامعة القاهرة ، على موقع التوصل الاجتماعى " فيسبوك " ، كما يتم التواصل مع كلية طب بشري لاتاحه دكتور متخصص ليقدم نصائح للطلاب لاجتياز جائحة كورونا وأهم النصائح للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .





وأشار إلى أنهم يقومون بحملات توعية اخرى لمعرفة الطلاب بالمشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بالاضافة إلى مشروع منتجع الجلاله .





ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق ، على المقترح الذي قدمته به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

كشف الطالب مؤمن أشرف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن الخدمات التى يقدمها الاتحاد للطلاب خلال فترة إجازة الفصل الدراسى الأول .