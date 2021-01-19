القبض على أجنبي متلبسا بتوكيل مزور في مدينة نصر

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أجنبي بحوزته توكيل مزور، حيث أكدت معلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة إعتزام شخص التقدم إلى إحدى مكاتب الشهر العقاري وبحوزته توكيل مزور.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ، وعثر بحوزته على توكيل صادر من إحدى السيدات تحمل ذات الجنسية "متوفاة " لصالح زوجها "يحمل ذات الجنسية" ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لأحد مكاتب التوثيق في حق البيع للنفس وللغير بشأن إحدى الشقق الكائنة بمنطقة مدينة نصر - توكيل صادر من زوج السيدة لصالح المتهم ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لذات مكتب التوثيق في حق بيع للنفس والغير بشأن ذات الشقة، وجميعهم مزورين.





بمواجهته أقر بتحصّله على المضبوطات من زوج السيدة بقصد التصرف بالبيع في الشقة لصالح أحد الأشخاص نظير مبلغ مالي، وعدم علمه بكونها مزورة ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.