أحمد رفعت: مجلس النواب يمارس دوره ويعبر عن المصريين.. فيديو

قال الكاتب الصحفى احمد رفعت، إن مجلس النواب عليه أن يمارس دوره الرقابى مع الدور التشريعى وكل العالم يرى الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو يمارس مهام فوق الطاقة لمتابعة الاعمال التى تجرى فى مصر، وعلى الوزاراء والمحافظين أن يكونوا على نفس النشاط والطموح الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى.









وأضاف رفعت، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أن مجلس النواب يمارس دوره ويعبر عن المصريين ولديه جرأة لممارسة دوره، مشيرًا إلى أن الحكومة استجابت لاستدعاء البرلمان خلال ساعات وقدمت كشف حساب لنواب الشعب.





وتابع أن الحكومة قدمت كل الموضوعات المتصلة بأداء دورها خلال الفترة الماضية وقدمتها بالأرقام، مؤكدًا أن المشهد كله كان متحضر والعلاقة كانت تكاملية وليست تصادمية وكان هناك ترحيب من رئيس مجلس الوزراء لعرض ابرز المشروعات التى ساهمت الحكومة فى تنفيذها خلال الفترة الماضية.





و ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب امس، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للإطلاع على ما تتضمنه من نتائج.



